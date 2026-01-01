13:19  01 января
01 января 2026, 17:15

Суд назначил залог народным депутатам, подозреваемым в "торговле голосами"

иллюстративное фото: из открытых источников
Высший антикоррупционный суд назначил меры пресечения в виде залога пяти народным депутатам, подозреваемым в деле о получении взяток за голосование

Как передает RegioNews, об этом сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

По данным издания "РБК-Украина", подозрения получили Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко, Юрий Кисель и Михаил Лаба.

Суд определил им залог в 40 млн гривен, 30 млн гривен, двум – по 20 млн гривен, пятому депутату – 16,6 млн гривен.

Напомним, организованная группа, в состав которой входили народные депутаты, могла быть создана в начале полномасштабного вторжения РФ.

Согласно распределенным ролям, часть участников отвечала за контроль и координацию других членов группы, информировала о проектах законов и постановлений, а также изменениях, которые нужно поддержать или наоборот отклонить.

Размер "вознаграждения" составлял от 2000 до 20 000 долларов. Причем, по меньшей мере, с лета 2025 года размер минимального "вознаграждения" вырос до 5000 долларов.

По данным следствия, депутаты получали "гонорары" каждый четверг в начале следующего месяца как лично, так и через других участников группы.

Как сообщалось, в Украине разоблачили организованную преступную группу , в состав которой входили народные депутаты. По данным следствия, участники группы на систематической основе извлекали неправомерную выгоду за голосование в Верховной Раде Украины.

Ранее сообщалось, что в офисе народного депутата Юрия Киселя, прослушивавшего НАБУ, члены партии "Слуги народа" получали конверты с деньгами. Благодаря прослушке были зафиксированы конфиденциальные контакты Киселя с многочисленными чиновниками, чувствительными для Банковой.

суд ВАКС народные депутаты залог коррупционная схема взятка
