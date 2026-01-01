12:24  01 січня
01 січня 2026, 11:12

Кожен четвертий українець вважає, що 2026 рік буде гіршим, ніж 2025-й

Майже 40% українців вірить, що наступний рік буде кращим, хоча 2 роки тому так думала половина громадян

Як передає RegioNews, про це свідчать результати опитування End of Year Survey (EoY), яке проводила Rating Group на замовлення Gallup International Association.

Зазначається, що відносна більшість українців має оптимістичні очікування від 2026 року, водночас є тенденція до зниження позитивних настроїв.

Зокрема, у 2023 році 51% громадян вважали, що наступний рік буде кращим. Наразі так думають 39%.

27% респондентів вважає, що у 2026 році нічого не зміниться, у 2024 році так думали 20% українців. Водночас кожен четвертий опитаний (28%) вважає, що наступний рік буде гіршим.

Раніше ми повідомляли про те, що гуглили українці до війни і як змінилися запити. Пошукові інтереси наших співвітчизників у Google змінювалися разом із суспільними тенденціями, політичними подіями та важливими подіями у світі.

