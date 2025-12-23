13:09  23 грудня
На Тернопільщині водій Audi збив 77-річну жінку
10:45  23 грудня
На Полтавщині на узбіччі дороги знайшли тіло жінки
09:57  23 грудня
На Закарпатті на Свалявському сміттєзвалищі виявили небезпечні медичні відходи
23 грудня 2025, 14:59

У соціальних мережах побільшало української мови, – дослідження

23 грудня 2025, 14:59
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Українізація соцмереж пришвидшилася, а випадків порушень мовного закону в мережі поменшало

Як передає RegioNews, про це повідомила Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська.

За її словами, результати проведеної роботи засвідчили тенденцію до збільшення обсягу українськомовного контенту в соцмережах і скорочення російськомовного.

"Після різкого сплеску в 2022-2023 роках та певного уповільнення у 2024-му, знову фіксується прискорення темпів українізації українського сегменту соціальних мереж", – зазначила вона.

У регіональному розрізі лідером стала Дніпропетровщина – за темпами українізації дописів область випередила навіть Київ, продемонструвавши зростання на понад 15%.

Нагадаємо, на Буковині звільнили вчительку, яка назвала учня "скотиною" через українську мову. Також її оштрафували та на 1 рік позбавили права займатися педагогічною діяльністю.

23 грудня 2025
07 серпня 2025
