01 января 2026, 11:12

Каждый четвертый украинец считает, что 2026 год будет хуже, чем 2025 год

01 января 2026, 11:12
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Почти 40% украинцев верят, что следующий год будет лучше, хотя 2 года назад так думала половина граждан

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют результаты опроса End of Year Survey (EoY), проводимого Rating Group по заказу Gallup International Association.

Отмечается, что относительное большинство украинцев имеет оптимистичные ожидания от 2026 года, в то же время тенденция к снижению позитивных настроений.

В частности, в 2023 году 51% граждан считали, что следующий год будет лучше. Пока так думают 39%.

27% респондентов считают, что в 2026 году ничего не изменится, в 2024-м так думали 20% украинцев. В то же время, каждый четвертый опрошенный (28%) считает, что следующий год будет хуже.

Ранее мы сообщали о том, что гуглили украинцы до войны и как изменились запросы. Поисковые интересы наших соотечественников в Google менялись вместе с общественными тенденциями, политическими событиями и важными событиями в мире.

30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
