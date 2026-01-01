Каждый четвертый украинец считает, что 2026 год будет хуже, чем 2025 год

иллюстративное фото: из открытых источников

Почти 40% украинцев верят, что следующий год будет лучше, хотя 2 года назад так думала половина граждан

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют результаты опроса End of Year Survey (EoY), проводимого Rating Group по заказу Gallup International Association.

Отмечается, что относительное большинство украинцев имеет оптимистичные ожидания от 2026 года, в то же время тенденция к снижению позитивных настроений.

В частности, в 2023 году 51% граждан считали, что следующий год будет лучше. Пока так думают 39%.

27% респондентов считают, что в 2026 году ничего не изменится, в 2024-м так думали 20% украинцев. В то же время, каждый четвертый опрошенный (28%) считает, что следующий год будет хуже.

