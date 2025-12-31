Що гуглили українці до війни і як змінилися запити

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Пошукові інтереси наших співвітчизників у Google змінювалися разом із суспільними тенденціями, політичними подіями та важливими подіями у світі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на дослідження "Слово і Діло".

До 2020 року в запитах переважав розважальний контент: соціальні мережі, частина з яких нині заблокована в Україні, серіали (зокрема й російського виробництва), спортивні події, "Євробачення", а також телешоу "Холостяк".

У 2020 році найпопулярнішою темою в пошуку став ковід. Після початку повномасштабного вторгнення РФ пріоритети українців змінилися – люди дедалі частіше шукали інформацію про повітряні тривоги, новини з фронту та графіки відключень електроенергії.

Втім, попри війну, інтерес до українського розважального контенту та спорту зберігся.

Детальніше про еволюцію пошукових запитів українців у Google впродовж 2011-2025 років – у інфографіці.

Як повідомлялось, український боксер Олександр Усик очолив щорічний рейтинг користувачів Google в Україні. Він став лідером категорії "Персона".