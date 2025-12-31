12:35  31 грудня
П'яний співробітник Вінницької ОВА влаштував ДТП у Вінниці
09:49  31 грудня
В Україні посилять патрулі за участю військовослужбовців
13:22  30 грудня
У ДСНС попередили про небезпечні метеорологічні явища на Новий рік
UA | RU
UA | RU
31 грудня 2025, 10:40

Що гуглили українці до війни і як змінилися запити

31 грудня 2025, 10:40
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Пошукові інтереси наших співвітчизників у Google змінювалися разом із суспільними тенденціями, політичними подіями та важливими подіями у світі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на дослідження "Слово і Діло".

До 2020 року в запитах переважав розважальний контент: соціальні мережі, частина з яких нині заблокована в Україні, серіали (зокрема й російського виробництва), спортивні події, "Євробачення", а також телешоу "Холостяк".

У 2020 році найпопулярнішою темою в пошуку став ковід. Після початку повномасштабного вторгнення РФ пріоритети українців змінилися – люди дедалі частіше шукали інформацію про повітряні тривоги, новини з фронту та графіки відключень електроенергії.

Втім, попри війну, інтерес до українського розважального контенту та спорту зберігся.

Детальніше про еволюцію пошукових запитів українців у Google впродовж 2011-2025 років – у інфографіці.

фото: Слово і Діло

Як повідомлялось, український боксер Олександр Усик очолив щорічний рейтинг користувачів Google в Україні. Він став лідером категорії "Персона".

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
google Україна суспільство дослідження інтернет
В Україні посилять патрулі за участю військовослужбовців
31 грудня 2025, 09:49
ДПСУ розповіла, де українці найчастіше намагаються незаконно перетнути кордон
30 грудня 2025, 12:35
Стало відомо, скільки українців довіряють ТЦК
29 грудня 2025, 13:43
Всі новини »
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
Є знеструмлення у регіонах: у Міненерго розповіли про наслідки російської атаки у ніч на 31 грудня
31 грудня 2025, 13:07
П'яний співробітник Вінницької ОВА влаштував ДТП у Вінниці
31 грудня 2025, 12:35
Зеленський під ялинку планує призначити нового голову Офісу президента
31 грудня 2025, 11:59
У 2025 році РФ випустила по Україні 2,4 тис. ракет, понад 60 тис. авіабомб і понад 100 тис. дронів
31 грудня 2025, 11:34
Правоохоронці завершили розслідування щодо Чернишова у справі про корупцію в Мінрегіоні, – ЗМІ
31 грудня 2025, 11:10
"Чайковський" у назві Національної музичної академії був не знаком поваги до композитора, а ознакою колоніального минулого України
31 грудня 2025, 10:07
Падіння ринку соняшника в Україні: що відбувається з цінами
31 грудня 2025, 10:00
В Україні посилять патрулі за участю військовослужбовців
31 грудня 2025, 09:49
Скільки коштуватиме м'ясо в Україні в 2026 році: експерти поділились прогнозом
31 грудня 2025, 09:30
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Пекар
Олексій Гончаренко
Всі блоги »