14:59  30 грудня
Росія знову атакувала портову інфраструктуру Одещини
13:22  30 грудня
У ДСНС попередили про небезпечні метеорологічні явища на Новий рік
12:55  30 грудня
На Житомирщині чоловік через ревнощі вирішив підірвати жінку
UA | RU
UA | RU
30 грудня 2025, 13:55

У 2025 році Генпрокуратура відкрила майже 2 тис. кримінальних справ про домашнє насильство

30 грудня 2025, 13:55
Читайте также на русском языке
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Цьогоріч Генпрокуратура відкрила 1 996 кримінальних проваджень за статтею про домашнє насильство. Це майже на третину менше, ніж торік

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Opendatabot.

Як зазначається, кримінальних проваджень про домашнє насильство в країні поменшало на чверть. Більшість з них – 79% надходять до суду.

Втім кількість неофіційних звернень на Національну гарячу лінію попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації навпаки – зросла на 9%.

"Загалом лише за три квартали на гарячу лінію надійшло понад 32 тисячі звернень. Переважно, по допомогу звертаються жінки, втім наявна тенденція звернень людей похилого віку та дітей", – йдеться у повідомленні.

В середньому, щомісяця реєструється 180 подібних справ.

Пік звернень через насильство в родині традиційно припадає на зимові свята.

Раніше Генпрокурор Руслан Кравченко анонсував перевірку діяльності всіх дитячих будинків в Україні. Станом на кінець 2025 року в Україні налічується понад 61 тисяча дітей, позбавлених батьківського піклування, значна більшість яких (понад 90%) виховується в сімейних формах.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
домашнє насилля статистика суспільство генпрокурор Україна
ДПСУ розповіла, де українці найчастіше намагаються незаконно перетнути кордон
30 грудня 2025, 12:35
Зеленський: проблеми мобілізації РФ можуть прискорити кінець війни
30 грудня 2025, 09:57
Стало відомо, скільки українців довіряють ТЦК
29 грудня 2025, 13:43
Всі новини »
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
Новий рік українці зустрінуть із відключеннями світла
30 грудня 2025, 16:16
На Київщині загорівся житловий будинок: загинула жінка
30 грудня 2025, 15:55
У Києві затримали адвоката, який займався видурюванням грошей у підприємців
30 грудня 2025, 15:42
Росія знову атакувала портову інфраструктуру Одещини
30 грудня 2025, 14:59
У Запоріжжі засудили експравоохоронця, який катував українців на окупованих територіях
30 грудня 2025, 14:50
На Чернігівщині оголосили обовʼязкову евакуацію населення із прикордонних населених пунктів
30 грудня 2025, 14:35
Одна з найбільших бізнес асоціацій в Україні виступила проти ідеї Кабміну про ПДВ для ФОП від 1 млн грн
30 грудня 2025, 14:19
На Закарпатті переплатили майже 400 тис. грн за будинок для родини переселенців
30 грудня 2025, 13:56
У Полтаві BMW влетів у ЗАЗ: є постраждалі
30 грудня 2025, 13:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Пекар
Олексій Гончаренко
Всі блоги »