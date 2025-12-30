У 2025 році Генпрокуратура відкрила майже 2 тис. кримінальних справ про домашнє насильство

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Цьогоріч Генпрокуратура відкрила 1 996 кримінальних проваджень за статтею про домашнє насильство. Це майже на третину менше, ніж торік

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Opendatabot.

Як зазначається, кримінальних проваджень про домашнє насильство в країні поменшало на чверть. Більшість з них – 79% надходять до суду.

Втім кількість неофіційних звернень на Національну гарячу лінію попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації навпаки – зросла на 9%.

"Загалом лише за три квартали на гарячу лінію надійшло понад 32 тисячі звернень. Переважно, по допомогу звертаються жінки, втім наявна тенденція звернень людей похилого віку та дітей", – йдеться у повідомленні.

В середньому, щомісяця реєструється 180 подібних справ.

Пік звернень через насильство в родині традиційно припадає на зимові свята.

Раніше Генпрокурор Руслан Кравченко анонсував перевірку діяльності всіх дитячих будинків в Україні. Станом на кінець 2025 року в Україні налічується понад 61 тисяча дітей, позбавлених батьківського піклування, значна більшість яких (понад 90%) виховується в сімейних формах.