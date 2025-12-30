Відключення у більшості регіонів: якою буде ситуація із світлом 31 грудня

фото: glavred.net

У середу, 31 грудня, у більшості областей України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

У компанії нагадують, що головна причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

При цьому в Укренерго зазначають, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

"Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – додали у відомстві.

Раніше ми повідомляли про те, що Новий рік українці зустрінуть із відключеннями світла. Таку заяву зробив глава Держенергонагляду Анатолій Замулко.