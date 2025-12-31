У 2025 році РФ випустила по Україні 2,4 тис. ракет, понад 60 тис. авіабомб і понад 100 тис. дронів

фото: tsn.ua

Повітряна тривога у 2025 році звучала щонайменше 19 тис. разів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на INSIDER UA.

За даними Телеграм-каналу, в 2025 році російська армія випустила по Україні понад 60 тис. авіабомб, 2,4 тис. ракет і понад 100 тис. безпілотників.

При цьому повітряна тривога звучала щонайменше 19 тис. разів.

Найчастіше тривоги лунали у Харківській – 2020 разів, Запорізькій – 1807 разів та Сумській областях – 1793 рази.

Найменше на Закарпатті – 126 разів.

Раніше у Генштабі ЗСУ розповіли про втрати росіян станом на кінець 2025 року. Від початку повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила понад 1,2 млн бійців.