Є знеструмлення у регіонах: у Міненерго розповіли про наслідки російської атаки у ніч на 31 грудня

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Міненерго розкрили деталі атаки на енергооб’єкти у середу, 31 грудня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міненерго.

За даними відомства, внаслідок атак значна частина споживачів знеструмлена у Донецькій області. Також зафіксовані нові знеструмлення у Запорізькій та Харківській областях.

"Відновлення електропостачання розпочалося там, де дозволяє безпекова ситуація", – зазначили у міністерстві.

В Одеській області через російський обстріл енергетичних об'єктів вночі у середу, 31 грудня, без електропостачання залишилися понад 170 тисяч споживачів.

Крім того, 1000 споживачів залишаються без світла у Броварському районі Київської області після масованої атаки РФ 27 грудня.

Як повідомлялось, Новий рік українці зустрінуть із відключеннями світла. Про це заявив керівник Держенергонагляду Анатолій Замулко в ефірі телемарафону.