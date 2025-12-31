12:35  31 грудня
П'яний співробітник Вінницької ОВА влаштував ДТП у Вінниці
09:49  31 грудня
В Україні посилять патрулі за участю військовослужбовців
13:22  30 грудня
У ДСНС попередили про небезпечні метеорологічні явища на Новий рік
31 грудня 2025, 13:07

Є знеструмлення у регіонах: у Міненерго розповіли про наслідки російської атаки у ніч на 31 грудня

31 грудня 2025, 13:07
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У Міненерго розкрили деталі атаки на енергооб’єкти у середу, 31 грудня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міненерго.

За даними відомства, внаслідок атак значна частина споживачів знеструмлена у Донецькій області. Також зафіксовані нові знеструмлення у Запорізькій та Харківській областях.

"Відновлення електропостачання розпочалося там, де дозволяє безпекова ситуація", – зазначили у міністерстві.

В Одеській області через російський обстріл енергетичних об'єктів вночі у середу, 31 грудня, без електропостачання залишилися понад 170 тисяч споживачів.

Крім того, 1000 споживачів залишаються без світла у Броварському районі Київської області після масованої атаки РФ 27 грудня.

Як повідомлялось, Новий рік українці зустрінуть із відключеннями світла. Про це заявив керівник Держенергонагляду Анатолій Замулко в ефірі телемарафону.

30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
