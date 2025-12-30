14:59  30 грудня
Росія знову атакувала портову інфраструктуру Одещини
13:22  30 грудня
У ДСНС попередили про небезпечні метеорологічні явища на Новий рік
12:55  30 грудня
На Житомирщині чоловік через ревнощі вирішив підірвати жінку
30 грудня 2025, 16:16

Новий рік українці зустрінуть із відключеннями світла

30 грудня 2025, 16:16
фото: glavred.net
У новорічну ніч в Україні діятимуть звичні графіки погодинних відключень електроенергії

Як передає RegioNews, про це заявив очільник Держенергонагляду Анатолій Замулко в ефірі телемарафону.

За його словами, наразі фахівці обережно ставляться до будь-яких прогнозів, оскільки ситуація в енергосистемі залишається нестабільною через можливі атаки та зниження температури повітря.

Попри складу ситуацію у період зниження нічного навантаження енергетики можуть частково збільшити подачу світла, однак ситуація залежатиме від безпекових ризиків.

Раніше ми повідомляли про те, як вимикатимуть світло в Україні 30 грудня. Головна причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

