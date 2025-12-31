Стало известно, как будут выключать свет 1 января
В четверг, 1 января, во всех регионах будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.
Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты
В ведомстве отмечаю, что ситуация в энергосистеме может измениться.
"Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", – добавили в компании.
Ранее руководитель Госэнергонадзора Анатолий Замулко заявил, что Новый год украинцы встретят с отключениями света. Это связано со сложной ситуацией в энергосистеме.
