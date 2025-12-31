12:35  31 грудня
П'яний співробітник Вінницької ОВА влаштував ДТП у Вінниці
09:49  31 грудня
В Україні посилять патрулі за участю військовослужбовців
13:22  30 грудня
У ДСНС попередили про небезпечні метеорологічні явища на Новий рік
31 грудня 2025, 10:00

Падіння ринку соняшника в Україні: що відбувається з цінами

31 грудня 2025, 10:00
Ілюстративне фото
Обстріли портової інфраструктури Одещини та пошкодження двох олійноекстракційних заводів в портах Південний та Чорноморськ призвели до зупинки їх роботи та зниження закупівельної активності переробників. Це вплинуло на ціни

Про це повідомляє АгроБізнес, передає RegioNews.

Зазначається, що на цьому тлі закупівельні ціни на соняшник в Україні за тиждень впали ще на 800-1000 грн/т. Тепер показники досягли найнижчого рівня за сезон: тобто 26000-27500 грн/т або 540-570 $/т без ПДВ (для олійності 50%) з доставкою на завод.

Аналітики зауважили, що наприкінці минулого року вартість також опускалась до рівня 23800-25000 грн/т. Це навіть на 10% менше, аніж зараз.

"Призупинення морського експорту соняшникової олії з України призвело до зростання цін попиту в Індії на 20-30 $/т до 1330-1340 $/т, та цін пропозиції російської соняшникової олії з поставкою у січні на 30-50 $/т до 1240-1280 $/т FOB. Але ринок Індії залишається під тиском збільшення пропозиції дешевої пальмової та соєвої олії, тому очікувати подальшого підвищення цін на соняшникову олію не варто", - вважають аналітики.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Україні ціни на ріпак різко зросли через скорочення пропозиції та очікування змін у правилах експорту. Обсяги постачання за кордон впали у десятки разів, а переробники продовжують підіймати закупівельні ціни.

30 грудня 2025
07 серпня 2025
