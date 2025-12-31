12:35  31 декабря
Пьяный сотрудник Винницкой ОВА устроил ДТП в Виннице
09:49  31 декабря
В Украине усилят патрули с участием военнослужащих
13:22  30 декабря
В ГСЧС предупредили об опасных метеорологических явлениях на Новый год
UA | RU
UA | RU
31 декабря 2025, 10:00

Падение рынка подсолнечника в Украине: что происходит с ценами

31 декабря 2025, 10:00
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

Обстрелы портовой инфраструктуры Одесщины и повреждение двух маслоэкстракционных заводов в портах Южный и Черноморск привели к остановке их работы и снижению закупочной активности переработчиков. Это повлияло на цены

Об этом сообщает АгроБизнес, передает RegioNews.

На этом фоне закупочные цены на подсолнечник в Украине за неделю упали еще на 800-1000 грн/т. Теперь показатели достигли самого низкого уровня за сезон: то есть 26000-27500 грн/т или 540-570 $/т без НДС (для масличности 50%) с доставкой на завод.

Аналитики отметили, что в конце прошлого года стоимость также опускалась до 23800-25000 грн/т. Это даже на 10% меньше, чем сейчас.

"Приостановление морского экспорта подсолнечного масла из Украины привело к росту цен спроса в Индии на 20-30 $/т до 1330-1340 $/т, и цен предложения российского подсолнечного масла с поставкой в ​​январе на 30-50$/т до 1240-1280$/т FOB. Но рынок Индии остается под давлением увеличения предложения дешевого пальмового и соевого масла, поэтому ожидать дальнейшего повышения цен на подсолнечное масло не стоит", – считают аналитики.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине цены на рапс резко выросли из-за сокращения предложения и ожидания изменений в правилах экспорта. Объемы поставок за границу упали в десятки раз, а переработчики продолжают поднимать закупочные цены.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
цены экономика
Цены на свинину в Украине резко выросли: сколько теперь стоит килограмм
30 декабря 2025, 18:30
Новый год украинцы встретят с отключениями света
30 декабря 2025, 16:16
Одна из крупнейших бизнес ассоциаций в Украине выступила против идеи Кабмина о НДС для ФЛП от 1 млн грн
30 декабря 2025, 14:19
Все новости »
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
Есть обесточивание в регионах: в Минэнерго рассказали о последствиях российской атаки в ночь на 31 декабря
31 декабря 2025, 13:07
Пьяный сотрудник Винницкой ОВА устроил ДТП в Виннице
31 декабря 2025, 12:35
Зеленский под елку планирует назначить нового главу Офиса президента
31 декабря 2025, 11:59
В 2025 году РФ выпустила по Украине 2,4 тыс. ракет, более 60 тыс. авиабомб и более 100 тыс. дронов
31 декабря 2025, 11:34
Правоохранители завершили расследование по Чернышеву по делу о коррупции в Минрегионе, – СМИ
31 декабря 2025, 11:10
Что гуглили украинцы до войны и как изменились запросы
31 декабря 2025, 10:40
"Чайковский" в названии Национальной музыкальной академии был не знаком уважения к композитору, а признаком колониального прошлого Украины.
31 декабря 2025, 10:07
В Украине усилят патрули с участием военнослужащих
31 декабря 2025, 09:49
Сколько будет стоить мясо в Украине в 2026 году: эксперты поделились прогнозом
31 декабря 2025, 09:30
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Пекар
Алексей Гончаренко
Все блоги »