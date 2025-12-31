Падение рынка подсолнечника в Украине: что происходит с ценами

Иллюстративное фото

Обстрелы портовой инфраструктуры Одесщины и повреждение двух маслоэкстракционных заводов в портах Южный и Черноморск привели к остановке их работы и снижению закупочной активности переработчиков. Это повлияло на цены

Об этом сообщает АгроБизнес, передает RegioNews.

На этом фоне закупочные цены на подсолнечник в Украине за неделю упали еще на 800-1000 грн/т. Теперь показатели достигли самого низкого уровня за сезон: то есть 26000-27500 грн/т или 540-570 $/т без НДС (для масличности 50%) с доставкой на завод.

Аналитики отметили, что в конце прошлого года стоимость также опускалась до 23800-25000 грн/т. Это даже на 10% меньше, чем сейчас.

"Приостановление морского экспорта подсолнечного масла из Украины привело к росту цен спроса в Индии на 20-30 $/т до 1330-1340 $/т, и цен предложения российского подсолнечного масла с поставкой в ​​январе на 30-50$/т до 1240-1280$/т FOB. Но рынок Индии остается под давлением увеличения предложения дешевого пальмового и соевого масла, поэтому ожидать дальнейшего повышения цен на подсолнечное масло не стоит", – считают аналитики.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине цены на рапс резко выросли из-за сокращения предложения и ожидания изменений в правилах экспорта. Объемы поставок за границу упали в десятки раз, а переработчики продолжают поднимать закупочные цены.