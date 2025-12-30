14:59  30 грудня
Росія знову атакувала портову інфраструктуру Одещини
13:22  30 грудня
У ДСНС попередили про небезпечні метеорологічні явища на Новий рік
12:55  30 грудня
На Житомирщині чоловік через ревнощі вирішив підірвати жінку
30 грудня 2025, 18:30

Ціни на свинину в Україні різко зросли: скільки тепер кощтує кілограм

30 грудня 2025, 18:30
Ілюстративне фото
В Україні змінилась вартість свинини. Цей вид м'яса різко зростає в ціні

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Середня споживча вартість свинини в Україні за листопад становила 242,97 гривні за кілограм. Це на 4% менше, якщо порівнювати із жовтнем.

При цьому якщо порівнювати з жовтнем минулого року, то ціна зросла на 32,5%. Тоді свинина в середньому коштувала 183,31 гривні за кілограм. Зазначається, що з червня минулого року свинина в Україні дорожчала щомісяця.

Нагадаємо, раніше експерти говорили про подорожчання курятини в Україні. Якщо минулого року середня вартість філе становила 167,36 гривні, то цьогоріч ціна піднялась вже до 238,87 гривні за кілограм. Тобто йдеться про подорожчання в майже півтора раза.

30 грудня 2025
07 серпня 2025
