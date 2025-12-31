Скільки коштуватиме м'ясо в Україні в 2026 році: експерти поділились прогнозом

Ілюстративне фото

На думку фахівців, навесні наступного року ціни на свинину та курятину зростатимуть. Проте згодом можливе падіння вартості

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Більшість видів м'яса наступного року буде зростати в ціні. На думку експертів, свинина та курятина навесні 2026 року стануть дорожче. Науковиця Наталія Копитець зауважила, що винятком стане яловичина.

"Скорочення поголів'я великої рогатої худоби, а відтак і пропозиції яловичини та телятини в торговельній мережі не сприяють зниженню цін на неї", - пояснила експертка.

При цьому науковці Інституту аграрної економіки вважають, що в січні-лютому 2026 року роздрібні ціни на яловичину, свинину та м'ясо птиці не зміняться, якщо порівнювати з груднем 2025 року.

Нагадаємо, раніше експерти рахували, скільки доведеться витратити на новорічний стіл. Ціни на продукти для популярних страв дорожче, аніж минулого року.