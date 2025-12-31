09:49  31 грудня
В Україні посилять патрулі за участю військовослужбовців
19:47  30 грудня
Відключення у більшості регіонів: якою буде ситуація із світлом 31 грудня
13:22  30 грудня
У ДСНС попередили про небезпечні метеорологічні явища на Новий рік
UA | RU
UA | RU
31 грудня 2025, 09:30

Скільки коштуватиме м'ясо в Україні в 2026 році: експерти поділились прогнозом

31 грудня 2025, 09:30
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

На думку фахівців, навесні наступного року ціни на свинину та курятину зростатимуть. Проте згодом можливе падіння вартості

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Більшість видів м'яса наступного року буде зростати в ціні. На думку експертів, свинина та курятина навесні 2026 року стануть дорожче. Науковиця Наталія Копитець зауважила, що винятком стане яловичина.

"Скорочення поголів'я великої рогатої худоби, а відтак і пропозиції яловичини та телятини в торговельній мережі не сприяють зниженню цін на неї", - пояснила експертка.

При цьому науковці Інституту аграрної економіки вважають, що в січні-лютому 2026 року роздрібні ціни на яловичину, свинину та м'ясо птиці не зміняться, якщо порівнювати з груднем 2025 року.

Нагадаємо, раніше експерти рахували, скільки доведеться витратити на новорічний стіл. Ціни на продукти для популярних страв дорожче, аніж минулого року.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни продукти
Ціни на свинину в Україні різко зросли: скільки тепер коштує кілограм
30 грудня 2025, 18:30
Ціни на картоплю в Україні знову "штормить": експерти пояснили, що відбувається з цінниками
29 грудня 2025, 23:50
В Україні знову дорожчають помідори: скільки тепер коштує кілограм
29 грудня 2025, 23:30
Всі новини »
30 грудня 2025
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
​​​​​​​Російсько-українська війна у наступному році може піти по одному із чотирьох базових сценаріїв
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
Падіння ринку соняшника в Україні: що відбувається з цінами
31 грудня 2025, 10:00
В Україні посилять патрулі за участю військовослужбовців
31 грудня 2025, 09:49
У Генштабі ЗСУ назвали втрати росіян станом на кінець 2025 року
31 грудня 2025, 09:19
Росіяни вночі запустили по Україні понад 120 безпілотників: скільки вдалось збити
31 грудня 2025, 08:42
Трамп і далі готовий ставити себе на місце Путіна, а Україну – поруч із собою
30 грудня 2025, 23:03
На Одещині чоловік обдурив державу і отримував гроші на дитину двічі
30 грудня 2025, 22:55
Уродженець Донецька увійшов до рейтингу найдорожчих воротарів світу
30 грудня 2025, 22:39
Крали гроші з рахунків людей: у Дніпрі викрили шахрайські кол-центри
30 грудня 2025, 22:25
На Дніпропетровщині чоловік із ВІЛ зґвалтував малолітню дівчинку
30 грудня 2025, 21:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Війна у 2026 році: якою вона буде і чи може закінчитися
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Пекар
Олексій Гончаренко
Всі блоги »