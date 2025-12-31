09:49  31 декабря
В Украине усилят патрули с участием военнослужащих
19:47  30 декабря
Отключение в большинстве регионов: какой будет ситуация со светом 31 декабря
13:22  30 декабря
В ГСЧС предупредили об опасных метеорологических явлениях на Новый год
UA | RU
UA | RU
31 декабря 2025, 09:30

Сколько будет стоить мясо в Украине в 2026 году: эксперты поделились прогнозом

31 декабря 2025, 09:30
Читайте також українською мовою
Иллюстративное фото
Читайте також
українською мовою

По мнению специалистов, весной следующего года цены на свинину и курятину будут расти. Однако впоследствии возможно падение стоимости

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Большинство видов мяса в следующем году будет расти в цене. По мнению экспертов, свинина и курятина весной 2026 станут дороже. Ученая Наталья Копытец отметила, что исключением станет говядина.

"Сокращение поголовья крупного рогатого скота, а потому и предложения говядины и телятины в торговой сети не способствуют снижению цен на нее", - пояснила эксперт.

При этом ученые Института аграрной экономики считают, что в январе-феврале 2026 розничные цены на говядину, свинину и мясо птицы не изменятся, если сравнивать с декабрем 2025 года.

Напомним, ранее эксперты считали, сколько придется потратить на новогодний стол. Цены на продукты для популярных блюд дороже, чем в прошлом году.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
цены продукты
Цены на свинину в Украине резко выросли: сколько теперь стоит килограмм
30 декабря 2025, 18:30
Цены на картофель в Украине снова "штормит": эксперты объяснили, что происходит с ценниками
29 декабря 2025, 23:50
В Украине снова дорожают помидоры: сколько теперь стоит килограмм
29 декабря 2025, 23:30
Все новости »
30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
Падение рынка подсолнечника в Украине: что происходит с ценами
31 декабря 2025, 10:00
В Украине усилят патрули с участием военнослужащих
31 декабря 2025, 09:49
В Генштабе ВСУ назвали потери россиян по состоянию на конец 2025 года
31 декабря 2025, 09:19
Россияне ночью запустили по Украине более 120 беспилотников: сколько удалось сбить
31 декабря 2025, 08:42
Трамп и дальше готов ставить себя на место Путина, а Украину – рядом с собой
30 декабря 2025, 23:03
В Одесской области мужчина обманул государство и получал деньги на ребенка дважды
30 декабря 2025, 22:55
Уроженец Донецка вошел в рейтинг самых дорогих вратарей мира
30 декабря 2025, 22:39
Воровали деньги со счетов людей: в Днепре разоблачили мошеннические колл-центры
30 декабря 2025, 22:25
На Днепропетровщине мужчина из ВИЧ изнасиловал малолетнюю девочку
30 декабря 2025, 21:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Пекар
Алексей Гончаренко
Все блоги »