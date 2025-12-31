Сколько будет стоить мясо в Украине в 2026 году: эксперты поделились прогнозом

Иллюстративное фото

По мнению специалистов, весной следующего года цены на свинину и курятину будут расти. Однако впоследствии возможно падение стоимости

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Большинство видов мяса в следующем году будет расти в цене. По мнению экспертов, свинина и курятина весной 2026 станут дороже. Ученая Наталья Копытец отметила, что исключением станет говядина.

"Сокращение поголовья крупного рогатого скота, а потому и предложения говядины и телятины в торговой сети не способствуют снижению цен на нее", - пояснила эксперт.

При этом ученые Института аграрной экономики считают, что в январе-феврале 2026 розничные цены на говядину, свинину и мясо птицы не изменятся, если сравнивать с декабрем 2025 года.

Напомним, ранее эксперты считали, сколько придется потратить на новогодний стол. Цены на продукты для популярных блюд дороже, чем в прошлом году.