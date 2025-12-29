Ціни на картоплю в Україні знову "штормить": експерти пояснили, що відбувається з цінниками
В Україні на ринку картоплі цього тижня зафіксовано спад торгівельної активності. Постачальники були вимушені знизити ціни
Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.
Наразі картопля у продаж надходить у діапазоні 6-12 гривень за кілограм. Це на 10% дешевше, аніж минулого тижня. Гуртові компанії не бачать причин для підвищення цін та обсягів закупівель. Адже попит знизився.
При цьому експерти зазначили, що більшість ключових гравців ринку відзначають досить низькі якісні характеристики картоплі, що, своєю чергою, вплинуло на темпи збуту цієї продукції на внутрішньому ринку.
Нагадаємо, раніше експерти рахували, скільки доведеться витратити на новорічний стіл. Ціни на продукти для популярних страв дорожче, аніж минулого року.
