Ілюстративне фото

В Україні різко подорожчали тепличні помідори. Вартість зросла вже до рівня кінця грудня минулого року

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Ціни на помідори в Україні зросли в середньому на 20%, до 80-100 гривень за кілограм. Експерти пояснюють подорожчання недостатньою пропозицією на ринку через завершення сезону. Крім того, перед новорічними святами спостерігають ажіотажний попит на тепличні овочі.

Підтримку цін надає дорога імпортна продукція, ціни на яку помітно зросли порівняно з минулим тижнем.

Нагадаємо, раніше експерти рахували, скільки доведеться витратити на новорічний стіл. Ціни на продукти для популярних страв дорожче, аніж минулого року.