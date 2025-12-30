19:47  30 грудня
Відключення у більшості регіонів: якою буде ситуація із світлом 31 грудня
15:42  30 грудня
У Києві затримали адвоката, який займався видурюванням грошей у підприємців
13:22  30 грудня
У ДСНС попередили про небезпечні метеорологічні явища на Новий рік
30 грудня 2025, 22:39

Уродженець Донецька увійшов до рейтингу найдорожчих воротарів світу

30 грудня 2025, 22:39
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Воротар португальської «Бенфіки» та збірної України Анатолій Трубін увійшов до топ-10 найдорожчих голкіперів світу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на портал Tranfermarkt.

Найдорожчим стражем воріт є футболіст "Манчестер Сіті" Джанлуїджи Доннарумма – 45 млн євро. Уродженця Донецька Трубіна фахівці оцінили у 28 млн євро.

Загалом рейтинг найдорожчих воротарів світу виглядає так:

  1. Джанлуїджи Доннарумма (Манчестер Сіті) – 45 млн евро;
  2. Діогу Кошта (Порту) – 40 млн евро;
  3. Грегор Кобель (Боруссія Д) – 40 млн евро;
  4. Барт Вербрюгген (Брайтон) – 40 млн евро;
  5. Люка Шевальє (ПСЖ) – 40 млн евро;
  6. Міле Свілар (Рома) – 35 млн евро;
  7. Давід Райя (Арсенал) – 32 млн евро;
  8. Жоан Гарсія (Барселона) – 30 млн евро;
  9. Гульєльмо Вікаріо (Тоттенгем) – 30 млн евро;
  10. Анатолій Трубін (Бенфіка) – 28 млн евро.

Цього сезону 24-річний українець зіграв 25 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 15 м'ячів, 15 разів зберігши свої ворота "сухими".

Як повідомлялось, 14-річний українець Мирослав Васьковський став гравцем молодіжної команди англійського "Ліверпуля".

