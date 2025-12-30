Уродженець Донецька увійшов до рейтингу найдорожчих воротарів світу
Воротар португальської «Бенфіки» та збірної України Анатолій Трубін увійшов до топ-10 найдорожчих голкіперів світу
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на портал Tranfermarkt.
Найдорожчим стражем воріт є футболіст "Манчестер Сіті" Джанлуїджи Доннарумма – 45 млн євро. Уродженця Донецька Трубіна фахівці оцінили у 28 млн євро.
Загалом рейтинг найдорожчих воротарів світу виглядає так:
- Джанлуїджи Доннарумма (Манчестер Сіті) – 45 млн евро;
- Діогу Кошта (Порту) – 40 млн евро;
- Грегор Кобель (Боруссія Д) – 40 млн евро;
- Барт Вербрюгген (Брайтон) – 40 млн евро;
- Люка Шевальє (ПСЖ) – 40 млн евро;
- Міле Свілар (Рома) – 35 млн евро;
- Давід Райя (Арсенал) – 32 млн евро;
- Жоан Гарсія (Барселона) – 30 млн евро;
- Гульєльмо Вікаріо (Тоттенгем) – 30 млн евро;
- Анатолій Трубін (Бенфіка) – 28 млн евро.
Цього сезону 24-річний українець зіграв 25 матчів у всіх турнірах, в яких пропустив 15 м'ячів, 15 разів зберігши свої ворота "сухими".
Як повідомлялось, 14-річний українець Мирослав Васьковський став гравцем молодіжної команди англійського "Ліверпуля".
