Шахістка зі Львова здобула срібло чемпіонату світу зі швидких шахів
Уродженка Львова Анна Музичук виборола срібло на чемпіонаті світу з бліцу, який відбувся у катарській Досі
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Чемпіон.
35-річна українка змогла увірватися у четвірку найкращих за підсумками основного раунду змагань.
У півфіналі наша шахістка обіграла нідерландку Елін Роберс, а у фіналі поступилася представниці Казахстану Бібісарі Ассубаєвій.
Чемпіонат світу зі швидких шахів тривав із 26 по 30 грудня у катарській Досі. Призовий фонд турніру складав 1 мільйон доларів США.
Як повідомлялось, українці братимуть участь у турнірах, де росіяни та білоруси виступатимуть під своєю символікою. Пр.о це повідомив президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт в ефірі телемарафону.
