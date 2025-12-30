Шахістка зі Львова здобула срібло чемпіонату світу зі швидких шахів

фото: Укрінформ

Уродженка Львова Анна Музичук виборола срібло на чемпіонаті світу з бліцу, який відбувся у катарській Досі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Чемпіон.

35-річна українка змогла увірватися у четвірку найкращих за підсумками основного раунду змагань.

У півфіналі наша шахістка обіграла нідерландку Елін Роберс, а у фіналі поступилася представниці Казахстану Бібісарі Ассубаєвій.

Чемпіонат світу зі швидких шахів тривав із 26 по 30 грудня у катарській Досі. Призовий фонд турніру складав 1 мільйон доларів США.

