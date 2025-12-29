Вихованець київського футбольного клубу став гравцем "Ліверпуля"

фото: instagram.com/miroslavvaskovskii

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужба футбольного клубу.

"Ліверпуль завершив підписання контракту з 14-річним півзахисником Мирославом Васковським з австрійського клубу Австрія Відень", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вихованець академії "Локомотив Київ", український гравець збірної U15 Мирослав Васьковський приєднався до австрійської "Аустрії"у 2022 році, а у 2024 році залишив клуб.

