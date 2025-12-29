Вихованець київського футбольного клубу став гравцем "Ліверпуля"
14-річний українець Мирослав Васьковський став гравцем молодіжної команди англійського «Ліверпуля»
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужба футбольного клубу.
"Ліверпуль завершив підписання контракту з 14-річним півзахисником Мирославом Васковським з австрійського клубу Австрія Відень", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що вихованець академії "Локомотив Київ", український гравець збірної U15 Мирослав Васьковський приєднався до австрійської "Аустрії"у 2022 році, а у 2024 році залишив клуб.
Як повідомлялось, відомого українського футболіста оштрафували за спробу незаконного перетину кордону. Йдеться про колишнього голкіпера київського "Динамо" та донецького "Шахтаря" Артура Рудька.
Олександр Усик офіційно найкращий боксер у світі: оновлений рейтингВсі новини »
25 грудня 2025, 22:559-річна гімнастка, яка втратила ногу внаслідок обстрілу, здобула медаль на турнірі
23 грудня 2025, 23:30Волейболіст із Вінниччини втретє виграв клубний чемпіонат світу
22 грудня 2025, 17:12
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
Нардеп "Слуги народу" із Закарпаття отримав підозру у справі НАБУ та обшуків у Верховній Раді
29 грудня 2025, 15:59СБУ проводить обшуки у всіх ТЦК на Закарпатті
29 грудня 2025, 15:44У Харкові чоловік вбив власну бабусю молотком
29 грудня 2025, 15:35У Києві військовий на світлофорі врізався в авто: загинула мати двох дітей
29 грудня 2025, 15:05Є реальний шанс на завершення бойових дій навесні
29 грудня 2025, 14:42Агент РФ і Білорусі у Києві: СБУ запобігла атакам на ТЕЦ
29 грудня 2025, 14:35Чутки про відставку Залужного спростували: він залишається послом
29 грудня 2025, 14:06Батько врятував родину: на Закарпатті восьмеро людей отруїлися чадним газом
29 грудня 2025, 13:52На Вінниччині дід ґвалтував рідну онуку: 57-річний чоловік постане перед судом
29 грудня 2025, 13:47
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Всі блоги »