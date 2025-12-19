Бив по голові та всьому тілу: на Львівщині чоловік жорстоко вбив власну матір

Фото: Нацполіція

На Львівщині 40-річний чоловік отримав підозру. Відомо, він побив свою матір до смерті

Про це повідомляє поліція Львівської області, передає RegioNews.

Трагедія сталась 26 жовтня. Між чоловіком та його 67-річною матір'ю сталась сварка. Він сам тоді був у стані алкогольного сп'яніння. Під час конфлікту чоловік почав бити жінку кулаками по голові. Коли вона впала, він продовжив її бити.

Пенсіонерку госпіталізували. На жаль, наступного дня від отриманих травм вона померла в лікарні.

"Досудове розслідування, розпочате за ч.2 ст.121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до десяти років", - повідомили в поліції.

