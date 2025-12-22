Фото: СБУ

СБУ завершила розслідування і направила до суду обвинувальний акт стосовно агента ФСБУ, який у липні цього року готував теракт у Львові

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на СБУ.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агента, коли він прямував з вибухівкою до Львова. Після цього Служба безпеки провела комплексні заходи щодо встановлення особи і документування злочинів його куратора з РФ.

Як встановило розслідування, завдання російського спецслужбіста виконував 41-річний рецидивіст з міста Пустомити на Львівщині, який раніше відбував покарання за вбивство, наркозлочини та шахрайство.

Після ув’язнення чоловік потрапив у поле зору рашистів, коли шукав "легкі заробітки" у телеграм-каналах. За обіцянку "швидких грошей" він погодився виконати замовлення ФСБ на підготовку теракту біля адмінбудівлі українських правоохоронців.

Встановлено, що спочатку агент прибув до Хмельницького, де за координатами від російської спецслужби знайшов схрон і дістав з нього саморобну вибухівку. Після цього фігурант з бомбою виїхав на таксі до місцевого автовокзалу, звідки планував відбути до Львова, де мав отримати подальші вказівки від куратора з РФ.

СБУ затримала зловмисника під час його посадки на рейсовий автобус. На місці у затриманого вилучено вибухівку і смартфон, з якого він контактував з куратором.

Агент обвинувачується за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

