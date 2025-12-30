Фото: иллюстративное

Кабинет Министров Украины обновил правила организации питания для граждан, прибывающих в территориальные центры комплектования и социальной поддержки во время мобилизации

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает RegioNews.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства по предложению Министерства обороны.

Согласно новым нормам, граждане, проходящие этапы мобилизации, будут обеспечены питанием за счет государственного бюджета. При этом использование продуктов будет происходить в соответствии с Каталогом продуктов питания, который применяется в Вооруженных Силах Украины.

Обновление правил предусматривает более четкую организацию процесса обеспечения людей на стадии подготовки к отправке в войска. Это касается периода от прибытия в ТЦК и СП до момента внесения граждан в списки воинских частей.

Министерство обороны отмечает, что изменения помогут повысить эффективность мобилизационных мероприятий и обеспечить более комфортные условия для граждан, участвующих в процессе комплектования Вооруженных Сил Украины.

