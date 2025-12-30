14:59  30 декабря
Россия снова атаковала портовую инфраструктуру Одесщины
В ГСЧС предупредили об опасных метеорологических явлениях на Новый год
На Житомирщине мужчина из-за ревности решил взорвать женщину
30 декабря 2025, 18:13

Кабмин обновил питание мобилизованных: как теперь будут кормить граждан

Фото: иллюстративное
Кабинет Министров Украины обновил правила организации питания для граждан, прибывающих в территориальные центры комплектования и социальной поддержки во время мобилизации

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает RegioNews.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства по предложению Министерства обороны.

Согласно новым нормам, граждане, проходящие этапы мобилизации, будут обеспечены питанием за счет государственного бюджета. При этом использование продуктов будет происходить в соответствии с Каталогом продуктов питания, который применяется в Вооруженных Силах Украины.

Обновление правил предусматривает более четкую организацию процесса обеспечения людей на стадии подготовки к отправке в войска. Это касается периода от прибытия в ТЦК и СП до момента внесения граждан в списки воинских частей.

Министерство обороны отмечает, что изменения помогут повысить эффективность мобилизационных мероприятий и обеспечить более комфортные условия для граждан, участвующих в процессе комплектования Вооруженных Сил Украины.

Ранее сообщалось, перечень болезней для признания непригодности к службе планируют сократить. Эксперты предупреждают, что изменения могут повлиять на то, кто пройдет военно-врачебную комиссию.

30 декабря 2025
Война в 2026 году: какой она будет и может ли закончиться
​​ Российско-украинская война в следующем году может пойти по одному из четырех базовых сценариев
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
