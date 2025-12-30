Росія перетворила мирний Куп'янськ на руїни – фото з фронту

Фото: Сухопутін війська

Про це повідомила пресслужба підрозділу, передає RegioNews.

"На цих кадрах – колись затишний та мирний Купʼянськ, який Росія перетворила на руїни та суцільне спустошення. Неважко подивитися, яким було це місто до приходу окупанта", — йдеться у повідомленні Сухопутних військ.

Також наголошується, що 116-та окрема механізована бригада є одним із підрозділів, які гідно боронять Куп'янськ від російських окупантів.

"Росія нищить, а ми захищаємо своє – свою землю, своїх людей та своє майбутнє", – підкреслили у Сухопутних військах.

Нагадаємо, 12 грудня президент України Володимир Зеленський приїхав на Куп'янський напрямок, де точаться важкі бої. Він побував біля стели міста Куп'янськ і привітав українських військових із їхнім днем.

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський розповів, місто під контролем ЗСУ майже на 90%.

Російські окупанти з жовтня періодично заявляють про нібито окупацію Куп'янська на Харківщині. Водночас українські війська продовжують утримувати місто.