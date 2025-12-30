14:59  30 грудня
30 грудня 2025, 13:41

Мобілізація у 2026 році: кого можуть призвати і хто отримає бронь

30 грудня 2025, 13:41
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Мобілізація в Україні триває вже четвертий рік – відтоді, як її оголосили 24 лютого 2022 року. Напередодні чергової річниці військові та експерти розповіли, чого очікувати у новому році

Про це пише видання "Думка", передає RegioNews.

Посилення мобілізації: що кажуть у Генштабі

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що в умовах наступу ворога Україні потрібно посилювати мобілізацію та рекрутинг. За його словами, головний ресурс у війні – не техніка, а люди, і саме в них держава має вкладати більше уваги та зусиль.

Він підкреслив, що армії потрібні нові контракти та якісна підготовка військових. Тому базову загальновійськову підготовку вже подовжили до 51 дня, а цей час планують використовувати ефективніше:

  • підвищувати рівень інструкторів,
  • покращувати оснащення навчальних центрів;
  • змінювати підхід до навчання.

Після перевірок вирішили, що частину підготовки варто проводити далі від фронту, тож навчальні полігони закріплюють за армійськими корпусами у центральних та західних областях України.

Також головнокомандувач розкритикував стан безпеки на окремих об’єктах і дав доручення швидко будувати та облаштовувати укриття у навчальних центрах.

Думка експерта

Колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в коментарі зазначив, що ефективність мобілізації залежить не лише від ТЦК.

"Це державна справа. За неї має відповідати уряд, органи місцевого самоврядування, керівники підприємств та установ. Але фактично вся відповідальність перекладена на ТЦК", – пояснив він.

Колишній речник Генерального штабу ЗСУ Владислав Селезньов

Експерт нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення біля ТЦК стояли черги з добровольців. Сьогодні ж більшість приходить не для служби, а щоб оформити відстрочку або з’ясувати, як її продовжити. Селезньов пов’язує це із відсутністю відчуття справедливості та проваленою державною комунікацією.

Він також звернув увагу на мотивацію військових: патріотизм важливий, але не менш важлива справедливість у грошовому забезпеченні. Коли військовослужбовець у тиловому підрозділі отримує менше, ніж охоронець у супермаркеті, це демотивує та зменшує готовність служити.

Чи мобілізують пенсіонерів

Пенсія сама по собі не звільняє від мобілізації. Якщо у пенсіонера є необхідний досвід або фах, він може отримати повістку, особливо колишні військові чи силовики. Водночас закон визначає категорії, кого точно не мобілізують: люди старші 60 років, з інвалідністю, серйозними захворюваннями, а також тих, хто доглядає за непрацездатними родичами або має особливі державні заслуги.

Хто може отримати бронь

Відстрочку отримують працівники критично важливих професій, але з підвищеними вимогами до зарплати:

  • У приватних компаніях зі статусом критичної інфраструктури мінімум – 21 617 грн 50 коп.
  • Для державних або комунальних підприємств – не менше середньої зарплати в регіоні за четвертий квартал 2021 року.

Кабмін спростив процедуру бронювання для критично важливих підприємств та працівників оборонно-промислового комплексу. Інших серйозних змін у процедурі бронювання на 2026 рік поки що немає.

Мобілізація у 2026 році, ймовірно, не зникне і не стане легшою. Держава поступово намагається зробити її більш впорядкованою: з кращою підготовкою, чіткішими правилами та оновленою системою бронювання. Водночас експерти наголошують, що одних змін у документах замало –важливо вести відкриту та чесну розмову з суспільством про умови та мету мобілізації.

