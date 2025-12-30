14:59  30 декабря
Россия снова атаковала портовую инфраструктуру Одесщины
13:22  30 декабря
В ГСЧС предупредили об опасных метеорологических явлениях на Новый год
12:55  30 декабря
На Житомирщине мужчина из-за ревности решил взорвать женщину
30 декабря 2025, 18:30

Цены на свинину в Украине резко выросли: сколько теперь стоит килограмм

30 декабря 2025, 18:30
Иллюстративное фото
В Украине изменилась стоимость свинины. Этот вид мяса резко растет в цене.

Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.

Средняя потребительская стоимость свинины в Украине за ноябрь составила 242,97 гривны за килограмм. Это на 4% меньше, если сравнивать с октябрем.

При этом, если сравнивать с октябрем прошлого года, то цена выросла на 32,5%. Тогда свинина в среднем стоила 183,31 гривны за килограмм. С июня прошлого года свинина в Украине дорожала ежемесячно.

Напомним, ранее эксперты говорили о подорожании курятины в Украине. Если в прошлом году средняя стоимость филе составила 167,36 грн, то в этом году цена поднялась уже до 238,87 грн за килограмм. То есть речь идет о подорожании почти в полтора раза.

цены продукты
30 декабря 2025
Зеленский определился с новым руководителем Офиса президента
30 декабря 2025, 18:53
Украинских мужчин будут ставить на военный учет онлайн
30 декабря 2025, 18:51
В Винницкой области руководителю Службы восстановления инфраструктуры сообщили о подозрении в растрате 1,6 млн грн
30 декабря 2025, 18:29
Кабмин обновил питание мобилизованных: как теперь будут кормить граждан
30 декабря 2025, 18:13
Дело о взятках за голосование: суд избирает меру пресечения нардепу от "Слуги народа"
30 декабря 2025, 17:55
Из оккупированной Херсонщины спасли еще одну группу детей: дети от 4 лет
30 декабря 2025, 17:55
Как выбрать провайдера для домашнего интернета в Крюковщине
30 декабря 2025, 17:25
Новый год украинцы встретят с отключениями света
30 декабря 2025, 16:16
В Киевской области загорелся жилой дом: погибла женщина
30 декабря 2025, 15:55
07 августа 2025
