Цены на свинину в Украине резко выросли: сколько теперь стоит килограмм
В Украине изменилась стоимость свинины. Этот вид мяса резко растет в цене.
Об этом сообщает "Агро-Бизнес", передает RegioNews.
Средняя потребительская стоимость свинины в Украине за ноябрь составила 242,97 гривны за килограмм. Это на 4% меньше, если сравнивать с октябрем.
При этом, если сравнивать с октябрем прошлого года, то цена выросла на 32,5%. Тогда свинина в среднем стоила 183,31 гривны за килограмм. С июня прошлого года свинина в Украине дорожала ежемесячно.
Напомним, ранее эксперты говорили о подорожании курятины в Украине. Если в прошлом году средняя стоимость филе составила 167,36 грн, то в этом году цена поднялась уже до 238,87 грн за килограмм. То есть речь идет о подорожании почти в полтора раза.
