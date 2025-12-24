В Україні різко зросли ціни на сало: скільки тепер коштує популярний продукт

Ілюстративне фото

В Україні відчутно подорожчало сало. Стало відомо, скільки тепер доведеться платити за кілограм

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Станом на листопад 2025 року сало стало на 3,5% дорожче, якщо порівнювати з минулим місяцем. Середня споживча ціна становить 214,12 гривні за кілограм. При цьому якщо порівнювати з минулим роком, то ціна зросла на 29,1% (тоді в середньому показник був 206,81 гривні за кілограм).

Вартість найдешевших сортів сала в Україні становить 150-200 гривень за кілограм. При цьому ціни на преміумсегмент можуть досягати 600-700 гривень за кілограм, і вище.

