19:05  24 грудня
Стало відомо, як відключатимуть світло на Різдво
18:54  24 грудня
Сили оборони відвоювали у РФ важливий населений пункт на Харківщині
16:44  24 грудня
У Держприкордонслужбі розповіли, яка ситуація на кордоні напередодні свят
24 грудня 2025, 20:30

В Україні різко зросли ціни на сало: скільки тепер коштує популярний продукт

24 грудня 2025, 20:30
Ілюстративне фото
В Україні відчутно подорожчало сало. Стало відомо, скільки тепер доведеться платити за кілограм

Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.

Станом на листопад 2025 року сало стало на 3,5% дорожче, якщо порівнювати з минулим місяцем. Середня споживча ціна становить 214,12 гривні за кілограм. При цьому якщо порівнювати з минулим роком, то ціна зросла на 29,1% (тоді в середньому показник був 206,81 гривні за кілограм).

Вартість найдешевших сортів сала в Україні становить 150-200 гривень за кілограм. При цьому ціни на преміумсегмент можуть досягати 600-700 гривень за кілограм, і вище.

Нагадаємо, раніше експерти рахували, скільки доведеться витратити на новорічний стіл. Ціни на продукти для популярних страв дорожче, аніж минулого року.

Ціни ростуть як на дріжджах: скільки тепер коштують популярні продукти в Україні перед святами
23 грудня 2025, 11:45
23 грудня 2025, 11:45
Ціни на курятину в Україні: як змінились ціни за рік і скільки коштуватиме закупитися на свята
22 грудня 2025, 23:30
22 грудня 2025, 23:30
Гречка в Україні відчутно подорожчала: скільки доведеться витратити на кілограм
16 грудня 2025, 22:30
16 грудня 2025, 22:30
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
Німеччина виділила рекордну суму на відновлення енергетики України
24 грудня 2025, 21:49
Суд продовжив термін дії обов’язків ексголові Хмельницької МСЕК Крупі
24 грудня 2025, 21:19
Чоловік із Кіровоградщини засуджений до довічного за вбивство та підпал знайомого у власному будинку
24 грудня 2025, 21:11
Герой "Холостяка" Тарас Цимбалюк поділився святковими кадрами з батьківського дому
24 грудня 2025, 20:57
На Житомирщині Volkswagen влетів у вантажівку: серед постраждалих діти
24 грудня 2025, 20:55
На Сумщині БпЛА поранив двох підлітків: 20-річного хлопця та 17-річну дівчину доправили в лікарню
24 грудня 2025, 20:30
У Львові скасували відключення світла до кінця дня
24 грудня 2025, 20:19
Обіцяв дрони на фронт: у Києві аферист "пограбував" волонтера на 30 тисяч доларів
24 грудня 2025, 20:15
На Сумщині 10-річний хлопець отримав травми після вибуху невідомого предмета
24 грудня 2025, 20:15
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
