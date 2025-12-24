В Україні різко зросли ціни на сало: скільки тепер коштує популярний продукт
В Україні відчутно подорожчало сало. Стало відомо, скільки тепер доведеться платити за кілограм
Про це повідомляє "Агро-Бізнес", передає RegioNews.
Станом на листопад 2025 року сало стало на 3,5% дорожче, якщо порівнювати з минулим місяцем. Середня споживча ціна становить 214,12 гривні за кілограм. При цьому якщо порівнювати з минулим роком, то ціна зросла на 29,1% (тоді в середньому показник був 206,81 гривні за кілограм).
Вартість найдешевших сортів сала в Україні становить 150-200 гривень за кілограм. При цьому ціни на преміумсегмент можуть досягати 600-700 гривень за кілограм, і вище.
Нагадаємо, раніше експерти рахували, скільки доведеться витратити на новорічний стіл. Ціни на продукти для популярних страв дорожче, аніж минулого року.
Ціни ростуть як на дріжджах: скільки тепер коштують популярні продукти в Україні перед святамиВсі новини »
23 грудня 2025, 11:45Ціни на курятину в Україні: як змінились ціни за рік і скільки коштуватиме закупитися на свята
22 грудня 2025, 23:30Гречка в Україні відчутно подорожчала: скільки доведеться витратити на кілограм
16 грудня 2025, 22:30
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
Німеччина виділила рекордну суму на відновлення енергетики України
24 грудня 2025, 21:49Суд продовжив термін дії обов’язків ексголові Хмельницької МСЕК Крупі
24 грудня 2025, 21:19Чоловік із Кіровоградщини засуджений до довічного за вбивство та підпал знайомого у власному будинку
24 грудня 2025, 21:11Герой "Холостяка" Тарас Цимбалюк поділився святковими кадрами з батьківського дому
24 грудня 2025, 20:57На Житомирщині Volkswagen влетів у вантажівку: серед постраждалих діти
24 грудня 2025, 20:55На Сумщині БпЛА поранив двох підлітків: 20-річного хлопця та 17-річну дівчину доправили в лікарню
24 грудня 2025, 20:30У Львові скасували відключення світла до кінця дня
24 грудня 2025, 20:19Обіцяв дрони на фронт: у Києві аферист "пограбував" волонтера на 30 тисяч доларів
24 грудня 2025, 20:15На Сумщині 10-річний хлопець отримав травми після вибуху невідомого предмета
24 грудня 2025, 20:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Всі блоги »