30 грудня 2025, 09:44

П'ятеро українців загинули в ДТП у Польщі: усі подробиці

30 грудня 2025, 09:44
Фото: onet.pl
Судмедекспертиза шести загиблих у ДТП в Польщі, у якій, за попередніми даними, п'ятеро осіб були громадянами України, запланована на 30 грудня

Про це інформує "Укрінформ" із посиланням на речника Окружної прокуратури міста Ополє Станіслава Бара, передає RegioNews.

"У вівторок буде проведено судмедекспертизу шести жертв ДТП. Їх результати з’являться не раніше ніж через два тижні", – зазначив Бар.

Інформація про можливе громадянство загиблих українців отримана на підставі пошуку власника автомобіля, який потрапив у ДТП.

Автомобіль, зареєстрований на українця, згодом був проданий іншому громадянину України. Встановлено, що власник машини ймовірно є родичем однієї з жертв автокатастрофи.

Як відомо, ДТП сталася вранці 24 грудня поблизу міста Бжег Опольського воєводства. З невстановлених причин там сталося лобове зіткнення автомобілів Ford Kuga, яким подорожував 59-річний місцевий житель, й автомобіля Volkswagen Passat.

У результаті аварії загинули усі шестеро учасників ДТП.

Згодом у МЗС України підтвердили, що серед загиблих – п'ятеро українців віком від 17 до 30 років (1995, 2003, 2006, 2007 та 2008 років народження).

Нагадаємо, в ніч на 16 грудня поблизу Братислави, столиці Словаччини, автобус із пасажирами з України потрапив у аварію. В салоні перебували 11 людей – усі українці. Словацькі медіа повідомляють про 8 постраждалих, двоє з них у важкому стані.

