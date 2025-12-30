На Рівненщині легковик в'їхав у паливну колонку АЗС

Фото: скриншот

ДТП сталася у понеділок, 29 грудня, близько 00:50 на автодорозі Київ–Чоп неподалік села Колоденка Рівненського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС та пресслужбу патрульної поліції.

Легковик Ford Edge в’їхала в автозаправну станцію. На щастя, внаслідок ДТП постраждалих немає.

Патрульні з'ясували, що 36-річний водій не вибрав безпечної швидкості руху, щоб мати зможу об'їхати перешкоду, та в'їхав у колонку.

Під час спілкування поліцейські помітили, що водій п'яний, і запропонували йому пройти тест. Драгер показав 2,40 проміле – це у 12 разів більше за норму.

Рятувальники оглянули пошкоджене авто, щоб виключити витік пального. Аби машина не загорілася, вони від’єднали акумулятор і відбуксирували авто на безпечну відстань.

Поліцейські евакуювали автомобіль на арештмайданчик, а на водія склали адмінматеріали за трьома статтями КУпАП.

