30 грудня 2025, 07:27

На Рівненщині пʼяний водій легковика в'їхав у паливну колонку АЗС

30 грудня 2025, 07:27
Фото: скриншот
ДТП сталася у понеділок, 29 грудня, близько 00:50 на автодорозі Київ–Чоп неподалік села Колоденка Рівненського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС та пресслужбу патрульної поліції.

Легковик Ford Edge в’їхала в автозаправну станцію. На щастя, внаслідок ДТП постраждалих немає.

Патрульні з'ясували, що 36-річний водій не вибрав безпечної швидкості руху, щоб мати зможу об'їхати перешкоду, та в'їхав у колонку.

Під час спілкування поліцейські помітили, що водій п'яний, і запропонували йому пройти тест. Драгер показав 2,40 проміле – це у 12 разів більше за норму.

Рятувальники оглянули пошкоджене авто, щоб виключити витік пального. Аби машина не загорілася, вони від’єднали акумулятор і відбуксирували авто на безпечну відстань.

Поліцейські евакуювали автомобіль на арештмайданчик, а на водія склали адмінматеріали за трьома статтями КУпАП.

На Рівненщині легковик в'їхав у паливну колонку АЗС

Нагадаємо, вдень 28 грудня на Івано-Франківщині перекинувся пасажирський автобус. Одна людина загинула, восьмеро – дістали травми.

