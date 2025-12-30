09:44  30 декабря
Пятеро украинцев погибли в ДТП в Польше: все подробности
Семейный конфликт на Ровенщине закончился смертью: в ход пошло полено
Смертельное ДТП с маршруткой на Киевщине: количество жертв и пострадавших увеличилось
Пятеро украинцев погибли в ДТП в Польше: все подробности

30 декабря 2025, 09:44
Судмедэкспертиза шести погибших в ДТП в Польше, в которой, по предварительным данным, пять человек были гражданами Украины, запланирована на 30 декабря

Об этом информирует "Укринформ" со ссылкой на спикера Окружной прокуратуры города Ополе Станислава Бара, передает RegioNews.

"Во вторник будет проведена судмедэкспертиза шести жертв ДТП. Их результаты появятся не ранее чем через две недели", – отметил Бар.

Информация о возможном гражданстве погибших украинцев получена на основании поиска владельца автомобиля, попавшего в ДТП.

Автомобиль, зарегистрированный на украинца, впоследствии был продан другому гражданину Украины. Установлено, что владелец машины, вероятно, является родственником одной из жертв автокатастрофы.

Как известно, ДТП произошло утром 24 декабря вблизи города Бжег Опольского воеводства. По неустановленным причинам произошло лобовое столкновение автомобилей Ford Kuga, которым путешествовал 59-летний местный житель, и автомобиля Volkswagen Passat.

В результате аварии погибли все шесть участников ДТП.

Впоследствии в МИД Украины подтвердили, что среди погибших – пятеро украинцев в возрасте от 17 до 30 лет (1995, 2003, 2006, 2007 и 2008 годов рождения).

Напомним, в ночь на 16 декабря вблизи Братиславы, столицы Словакии, автобус с пассажирами из Украины попал в аварию. В салоне находились 11 человек – все украинцы. Словацкие медиа сообщают о 8 пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии.

