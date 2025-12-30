09:44  30 грудня
П'ятеро українців загинули в ДТП у Польщі: усі подробиці
08:38  30 грудня
Родинний конфлікт на Рівненщині закінчився смертю: у хід пішло поліно
07:48  30 грудня
Смертельна ДТП з маршруткою на Київщині: кількість жертв та постраждалих збільшилась
30 грудня 2025, 07:48

Смертельна ДТП з маршруткою на Київщині: кількість жертв та постраждалих збільшилась

30 грудня 2025, 07:48
Фото: поліція
Кількість загиблих внаслідок ДТП у Бориспільському районі збільшилась до двох

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Внаслідок аварії 48-річний водій авто Dodge загинув на місці, а його 49-річна пасажирка від отриманих травм померла в лікарні.

Також внаслідок ДТП травми різного ступеня тяжкості отримали 16 людей: водій та пасажири маршрутки, пасажири Dodge – 12-річна дитина та 24-річна жінка, а також 42-річний водій Volkswagen. Постраждалих госпіталізували.

ДТП з маршруткою на Київщині: кількість жертв та постраждалих збільшилась

Правоохоронці затримали 55-річного водія маршрутки. Наразі тривають слідчі дії, встановлюються всі обставини ДТП.

Нагадаємо, водій маршрутки Mercedes-Benz, рухаючись у напрямку Києва, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де відбулося зіткнення з автомобілями Dodge, Volkswagen та BMW. Раніше повідомлялось про одну загиблу людину і 13 постраждалих.

