Мобилизация в 2026 году: кого могут призвать и кто получит бронь

Иллюстративное фото: из открытых источников

Мобилизация в Украине продолжается уже четвертый год – с тех пор, как ее объявили 24 февраля 2022 года. В канун очередной годовщины военные и эксперты рассказали, чего ожидать в новом году

Об этом пишет издание "Думка", передает RegioNews.

Усиление мобилизации: что говорят в Генштабе

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в условиях наступления врага Украине нужно усиливать мобилизацию и рекрутинг. По его словам, главный ресурс в войне – не техника, а люди, и именно в них государство должно вкладывать больше внимания и усилий.

Он подчеркнул, что армии требуются новые контракты и качественная подготовка военных. Поэтому базовую общевойсковую подготовку уже продлили до 51 дня, а это время планируется использовать более эффективно:

повышать уровень инструкторов,

улучшать оснащение учебных центров;

изменять подход к обучению.

После проверок решили, что часть подготовки следует проводить дальше от фронта, поэтому учебные полигоны закрепляют за армейскими корпусами в центральных и западных областях Украины.

Также главнокомандующий подверг критике состояние безопасности на отдельных объектах и дал поручение быстро строить и обустраивать укрытия в учебных центрах.

Мнение эксперта

Бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в комментарии отметил, что эффективность мобилизации зависит не только от ТЦК.

"Это государственное дело. За него должно отвечать правительство, органы местного самоуправления, руководители предприятий и учреждений. Но фактически вся ответственность переведена на ТЦК", – пояснил он.

Бывший спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев

Эксперт напомнил, что в начале полномасштабного вторжения возле ТЦК стояли очереди добровольцев. Сегодня большинство приходит не для службы, а чтобы оформить отсрочку или выяснить, как ее продлить. Селезнев связывает это с отсутствием справедливости и проваленной государственной коммуникацией.

Он также обратил внимание на мотивацию военных: патриотизм важен, но не менее важна справедливость в денежном довольствии. Когда военнослужащий в тыловом подразделении получает меньше охранника в супермаркете, это демотивирует и уменьшает готовность служить.

Мобилизируют пенсионеров

Пенсия сама по себе не освобождает от мобилизации. Если у пенсионера есть необходимый опыт или специальность, он может получить повестку, особенно бывшие военные или силовики. В то же время закон определяет категории, кого точно не мобилизуют: люди старше 60 лет, с инвалидностью, серьезными заболеваниями, а также ухаживающих за нетрудоспособными родственниками или имеющие особые государственные заслуги.

Кто может получить бронь

Отсрочку получают работники критически важных профессий, но с повышенными требованиями к зарплате:

В частных компаниях со статусом критической инфраструктуры минимум – 21617 грн 50 коп.

Для государственных или коммунальных предприятий – не менее средней зарплаты в регионе за четвертый квартал 2021 года.

Кабмин упростил процедуру бронирования для критически важных предприятий и работников оборонно-промышленного комплекса. Других серьезных изменений в процедуре бронирования на 2026 год пока нет.

Мобилизация в 2026 году, вероятно, не исчезнет и не станет легче. Государство постепенно пытается сделать его более упорядоченным: с лучшей подготовкой, более четкими правилами и обновленной системой бронирования. В то же время эксперты отмечают, что одних изменений в документах маловато – важно вести открытый и честный разговор с обществом об условиях и целях мобилизации.

Читайте также: Украина-2025: шесть главных событий, которые формировали наше будущее