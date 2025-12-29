Цены на картофель в Украине снова "штормит": эксперты объяснили, что происходит с ценниками
В Украине на рынке картофеля на этой неделе зафиксирован спад торговой активности. Поставщики были вынуждены снизить цены
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
Пока картофель в продажу поступает в диапазоне 6-12 гривен за килограмм. Это на 10% дешевле, чем на прошлой неделе. Оптовые компании не видят причин для повышения цен и объемов закупок. Ведь спрос снизился.
При этом эксперты отметили, что большинство ключевых игроков рынка отмечают достаточно низкие качественные характеристики картофеля, что в свою очередь повлияло на темпы сбыта этой продукции на внутреннем рынке.
Напомним, ранее эксперты считали, сколько придется потратить на новогодний стол. Цены на продукты для популярных блюд дороже, чем в прошлом году.
Цены на украинский подсолнечник обвалились после удара по маслоэкстракционному заводу в порту ЮжныйВсе новости »
25 декабря 2025, 20:45Из-за огромных пробок в Киеве цены на такси выросли до 2500 грн за поездку
24 декабря 2025, 20:00В Украине ощутимо дорожают огурцы: какие теперь цены
24 декабря 2025, 19:30
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
Жена певца Виталия Козловского призналась, сколько они на самом деле женаты
30 декабря 2025, 00:50Актер Кирилл Ганин официально подтвердил мобилизацию
30 декабря 2025, 00:30В Украине снова дорожают помидоры: сколько теперь стоит килограмм
29 декабря 2025, 23:30РФ теряет на войне в 6 раз больше военных, чем Украина
29 декабря 2025, 23:13В городе Доброполье Донецкой области, где идут ожесточенные бои, остаются около 1000 жителей
29 декабря 2025, 22:55Получали от 2000 до 20 000 долларов: пяти нардепам сообщили о подозрениях по делу о получении взяток за голосование
29 декабря 2025, 22:44Военнослужащим будут платить втрое больше
29 декабря 2025, 22:13Трамп прокомментировал заявление президента РФ об атаке Украины на резиденцию Путина
29 декабря 2025, 22:00В Киеве иномарка насмерть сбила пенсионерку
29 декабря 2025, 21:45
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Все блоги »