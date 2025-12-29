Цены на картофель в Украине снова "штормит": эксперты объяснили, что происходит с ценниками

Иллюстративное фото

В Украине на рынке картофеля на этой неделе зафиксирован спад торговой активности. Поставщики были вынуждены снизить цены

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Пока картофель в продажу поступает в диапазоне 6-12 гривен за килограмм. Это на 10% дешевле, чем на прошлой неделе. Оптовые компании не видят причин для повышения цен и объемов закупок. Ведь спрос снизился.

При этом эксперты отметили, что большинство ключевых игроков рынка отмечают достаточно низкие качественные характеристики картофеля, что в свою очередь повлияло на темпы сбыта этой продукции на внутреннем рынке.

