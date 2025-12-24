19:05  24 грудня
24 грудня 2025, 20:00

Через шалені затори у Києві ціни на таксі зросли до 2500 грн за поїздку

У зв'язку з масштабними заторами в столиці ціни на таксі злетіли до 2500 грн, а транспортний колапс ускладнює поїздки по місту

Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали з посиланням на застосунки популярних служб виклику таксі, передає RegioNews.

Ціни на поїздки таксі у Києві різко зросли і тепер можуть сягати 2500 грн. Причиною подорожчання стали масштабні затори у столиці, які не зменшуються, повідомляють місцеві ЗМІ.

Жителі та гості міста скаржаться, що через пробки практично неможливо ні виїхати з Києва, ні потрапити до нього. Транспортний колапс охопив ключові магістралі та центральні райони столиці.

Ціни на поїздки таксі різко зросли

Раніше повідомлялося, що подібна ситуація спостерігається в інших містах України. Люди масово в’їжджають і виїжджають у період Святвечора, що призводить до паралічу доріг та затримок у транспортному русі.

На опублікованих вище фото та відео можна побачити затори на центральних вулицях столиці. Місцеві ЗМІ закликають планувати поїздки заздалегідь та враховувати час у дорозі під час святкових днів.

Раніше повідомлялося, українські тепличні комбінати завершили сезон продажу огірків, а імпортні поставки не можуть компенсувати дефіцит на ринку. Тепер ціни на звичайні огірки злетіли до рекордних 140 гривень за кілограм – і це ще не межа, попереджають експерти.

