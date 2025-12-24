В Україні відчутно дорожчають огірки: які тепер ціни
На українському ринку не вистачає пропозиції якісних огірків. При цьому навіть імпорт не може це компенсувати. Це впливає на ціни
Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.
Експерти пояснили, що більшість українських комбінатів вже завершили сезон продажу. При цьому постачання імпортних огірків зараз називають нестабільним. Це призвело до подорожчання.
На сьогодні тепличні огірки на українському ринку пропонуються до продажу по 110-140 гривень за кілограм. В середньому це на 20% дорожче, якщо порівнювати з минулим тижнем.
Нагадаємо, напередодні новорічних свят в Україні традиційно зросли ціни на фруктовому ринку – особливо різко подорожчали лимони та мандарини.
Ціни на популярний овоч падають: які ціни в українських супермаркетахВсі новини »
23 грудня 2025, 23:55Ціни ростуть як на дріжджах: скільки тепер коштують популярні продукти в Україні перед святами
23 грудня 2025, 11:45Різдвяний кошик в Україні подорожчав: як змінились ціни на продукти
19 грудня 2025, 23:30
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
DeepState не показує реальну ситуацію на фронті: 8 сіл уже під контролем РФ
24 грудня 2025, 19:42Стало відомо, скільки цивільних залишаються в зоні активних бойових дій на Донеччині
24 грудня 2025, 19:29Черкащина зазнала ракетної атаки у Святвечір: поліція оприлюднила наслідки
24 грудня 2025, 19:16Стало відомо, як відключатимуть світло на Різдво
24 грудня 2025, 19:05Над Україною пролетів Санта Клаус: маршрут прольоту зафіксував Flightradar24
24 грудня 2025, 19:04Сили оборони відвоювали у РФ важливий населений пункт на Харківщині
24 грудня 2025, 18:54На Волині дезертир заперечував факт війни: СБУ затримала двох агітаторів РФ
24 грудня 2025, 18:45РФ атакувала Нікопольщину та Криворіжжя – постраждав 45-річний чоловік
24 грудня 2025, 18:45У Святвечір РФ обстріляла цвинтар та Алею Героїв у Черкасах, – ОВА
24 грудня 2025, 18:17
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Всі блоги »