19:05  24 грудня
Стало відомо, як відключатимуть світло на Різдво
18:54  24 грудня
Сили оборони відвоювали у РФ важливий населений пункт на Харківщині
16:44  24 грудня
У Держприкордонслужбі розповіли, яка ситуація на кордоні напередодні свят
24 грудня 2025, 19:30

В Україні відчутно дорожчають огірки: які тепер ціни

24 грудня 2025, 19:30
Ілюстративне фото
На українському ринку не вистачає пропозиції якісних огірків. При цьому навіть імпорт не може це компенсувати. Це впливає на ціни

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.

Експерти пояснили, що більшість українських комбінатів вже завершили сезон продажу. При цьому постачання імпортних огірків зараз називають нестабільним. Це призвело до подорожчання.

На сьогодні тепличні огірки на українському ринку пропонуються до продажу по 110-140 гривень за кілограм. В середньому це на 20% дорожче, якщо порівнювати з минулим тижнем.

Нагадаємо, напередодні новорічних свят в Україні традиційно зросли ціни на фруктовому ринку – особливо різко подорожчали лимони та мандарини.

23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
07 серпня 2025
