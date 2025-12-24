В Україні відчутно дорожчають огірки: які тепер ціни

Ілюстративне фото

На українському ринку не вистачає пропозиції якісних огірків. При цьому навіть імпорт не може це компенсувати. Це впливає на ціни

Про це повідомляє 24 телеканал, передає RegioNews.

Експерти пояснили, що більшість українських комбінатів вже завершили сезон продажу. При цьому постачання імпортних огірків зараз називають нестабільним. Це призвело до подорожчання.

На сьогодні тепличні огірки на українському ринку пропонуються до продажу по 110-140 гривень за кілограм. В середньому це на 20% дорожче, якщо порівнювати з минулим тижнем.

Нагадаємо, напередодні новорічних свят в Україні традиційно зросли ціни на фруктовому ринку – особливо різко подорожчали лимони та мандарини.