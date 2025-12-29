В Украине снова дорожают помидоры: сколько теперь стоит килограмм
В Украине резко подорожали тепличные помидоры. Стоимость выросла уже до уровня конца декабря прошлого года
Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.
Цены на помидоры в Украине выросли в среднем на 20% до 80-100 гривен за килограмм. Эксперты объясняют удорожание недостаточным предложением на рынке из-за завершения сезона. Кроме того, перед новогодними праздниками наблюдается ажиотажный спрос на тепличные овощи.
Поддержку цен оказывает дорогостоящая импортная продукция, цены на которую заметно выросли по сравнению с прошлой неделей.
Напомним, ранее эксперты считали, сколько придется потратить на новогодний стол. Цены на продукты для популярных блюд дороже, чем в прошлом году.
