Иллюстративное фото

В Украине резко подорожали тепличные помидоры. Стоимость выросла уже до уровня конца декабря прошлого года

Об этом сообщает 24 канал, передает RegioNews.

Цены на помидоры в Украине выросли в среднем на 20% до 80-100 гривен за килограмм. Эксперты объясняют удорожание недостаточным предложением на рынке из-за завершения сезона. Кроме того, перед новогодними праздниками наблюдается ажиотажный спрос на тепличные овощи.

Поддержку цен оказывает дорогостоящая импортная продукция, цены на которую заметно выросли по сравнению с прошлой неделей.

Напомним, ранее эксперты считали, сколько придется потратить на новогодний стол. Цены на продукты для популярных блюд дороже, чем в прошлом году.