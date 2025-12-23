Ціни на популярний овоч падають: які ціни в українських супермаркетах

Ілюстративне фото

Протягом тижня в Україні змінились ціни на білокачанну капусту. Учасники ринку пояснюють це великими обсягами

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Цього тижня власники необладнаних сховищ активно розпродували запаси. Це пов'язано з тим, що через теплу погоду якість капусти почала стрімко падати. Ціну виробники готові були знижувати до 1,5 гривні за кілограм (0,04 долара за кілограм).

При цьому фермери не опускали ціни нижче за 2-8 гривень за кілограм. У середньому це на 23% дешевше, якщо порівнювати з минулим тижнем. Ті фермери, які мають запаси якісної капусти, не поспішають продавати свій товар, оскільки чекають на подорожчання.

Якщо порівнювати з минулим роком, капуста подешевшала в середньому на 85%.

