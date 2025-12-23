18:49  23 грудня
Енергетики розповіли про відключення світла у середу 24 грудня
15:59  23 грудня
Вдарять морози до -12: в Україну йде різке похолодання
15:46  23 грудня
Двоє українських бійців 130 днів утримували позиції на Донеччині
UA | RU
UA | RU
23 грудня 2025, 23:55

Ціни на популярний овоч падають: які ціни в українських супермаркетах

23 грудня 2025, 23:55
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Протягом тижня в Україні змінились ціни на білокачанну капусту. Учасники ринку пояснюють це великими обсягами

Про це повідомляє 24 канал, передає RegioNews.

Цього тижня власники необладнаних сховищ активно розпродували запаси. Це пов'язано з тим, що через теплу погоду якість капусти почала стрімко падати. Ціну виробники готові були знижувати до 1,5 гривні за кілограм (0,04 долара за кілограм).

При цьому фермери не опускали ціни нижче за 2-8 гривень за кілограм. У середньому це на 23% дешевше, якщо порівнювати з минулим тижнем. Ті фермери, які мають запаси якісної капусти, не поспішають продавати свій товар, оскільки чекають на подорожчання.

Якщо порівнювати з минулим роком, капуста подешевшала в середньому на 85%.

Нагадаємо, раніше експерти рахували, скільки доведеться витратити на новорічний стіл. Ціни на продукти для популярних страв дорожче, аніж минулого року.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ціни овочі
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
9-річна гімнастка, яка втратила ногу внаслідок обстрілу, здобула медаль на турнірі
23 грудня 2025, 23:30
На Дніпропетровщині жінка принесла сину в колонію наркотики
23 грудня 2025, 22:55
На Закарпатті чоловік побив дружину, а потім накинувся на сина та поліцію
23 грудня 2025, 22:25
За кілька днів шахраї обікрали жителів Херсонщини майже на 300 тис. грн
23 грудня 2025, 21:24
Українські спецслужби вивели з ладу російський розвідувальний літак Іл-38Н за $24 млн
23 грудня 2025, 21:01
Чому варто позбутися ілюзій щодо українсько-польського майбутнього
23 грудня 2025, 20:50
Безпрецедентна зима: жоден лижний курорт в Україні не відкрився через відсутність снігу
23 грудня 2025, 20:43
Після атаки БпЛА ЧАЕС зазнала численних пошкоджень: директор попередив про загрозу руйнування саркофагу
23 грудня 2025, 20:27
Небезпечна їжа у школах Миколаєва: виявили кишкову паличку та порушення санітарних норм
23 грудня 2025, 19:57
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Всі публікації »
Петро Шуклінов
Юрій Касьянов
Віталій Портніков
Всі блоги »