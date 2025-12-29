18:29  29 декабря
Арктический воздух накроет Украину. Столбики термометров опустятся до -14 градусов
15:44  29 декабря
СБУ проводит обыски во всех ТЦК в Закарпатье
14:56  29 декабря
Воспитанник киевского футбольного клуба стал игроком "Ливерпуля"
29 декабря 2025, 22:13

Военнослужащим будут платить втрое больше

29 декабря 2025, 22:13
иллюстративное фото: из открытых источников
Новые контракты для военнослужащих, разрабатываемые Министерством обороны совместно с Генеральным штабом, предусматривают увеличение денежного довольствия в 3 раза

Как передает RegioNews, об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в интервью 24 каналу.

"Военнослужащий будет получать денежное довольствие, которое по меньшей мере в 3 раза больше, чем на сегодня. При этом будут сохраняться премии и другие дополнительные выплаты. Долго шли к этому контракту", – сказал он.

Также Сырский добавил, что новые контракты будут иметь конкретные сроки службы.

По словам главнокомандующего ВСУ, работа над документом продолжается, однако находится на завершающей стадии и находится под личным контролем Президента.

Как сообщалось, ветеранам российско-украинской войны повысят зарплату до 16 000 грн за общественно полезные работы.

29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
