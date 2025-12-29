Военнослужащим будут платить втрое больше

иллюстративное фото: из открытых источников

Новые контракты для военнослужащих, разрабатываемые Министерством обороны совместно с Генеральным штабом, предусматривают увеличение денежного довольствия в 3 раза

Как передает RegioNews, об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил в интервью 24 каналу.

"Военнослужащий будет получать денежное довольствие, которое по меньшей мере в 3 раза больше, чем на сегодня. При этом будут сохраняться премии и другие дополнительные выплаты. Долго шли к этому контракту", – сказал он.

Также Сырский добавил, что новые контракты будут иметь конкретные сроки службы.

По словам главнокомандующего ВСУ, работа над документом продолжается, однако находится на завершающей стадии и находится под личным контролем Президента.

Как сообщалось, ветеранам российско-украинской войны повысят зарплату до 16 000 грн за общественно полезные работы.