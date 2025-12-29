Воспитанник киевского футбольного клуба стал игроком "Ливерпуля"

фото: instagram.com/miroslavvaskovskii

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба.

"Ливерпуль завершил подписание контракта с 14-летним полузащитником Мирославом Васковским из австрийского клуба Австрия Вена", - говорится в сообщении.

Отмечается, что воспитанник академии Локомотив Киев, украинский игрок сборной U15 Мирослав Васьковский присоединился к австрийской Аустрии в 2022 году, а в 2024 году покинул клуб.

Как сообщалось, известного украинского футболиста оштрафовали за попытку незаконного пересечения границы. Речь идет о бывшем голкипере киевского "Динамо" и донецком "Шахтере" Артуре Рудьке.