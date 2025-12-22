17:52  22 грудня
В Укренерго попередили українців про відключення світла 23 грудня
15:50  22 грудня
У мережі показали наслідки удару РФ по потягу "Харків-Ужгород"
15:19  22 грудня
Завтра в Україні очікується похолодання і сніг
UA | RU
UA | RU
22 грудня 2025, 17:12

Волейболіст із Вінниччини втретє виграв клубний чемпіонат світу

22 грудня 2025, 17:12
Читайте также на русском языке
фото: suspilne.media
Читайте также
на русском языке

Українець Олег Плотницький втретє виграв клубний чемпіонат світу у складі італійської «Перуджі»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

У ніч на 22 грудня у бразильському Белені відбувся фінальний матч Клубного чемпіонату світу з волейболу серед чоловіків.

За "золото" зійшлися італійська "Перуджа", кольори якої захищає уродженець Вінниччини Олег Плотницький, та представник Японії – "Осака Блютеон".

Зустріч завершилась перемогою "Перуджі". Італійці були сильнішими за японців у трьох сетах – 25:20, 25:21 та 29:27.

Український гравець Перуджи Олег Плотницький завершив матч з 6 очками в активі.

Нагадаємо, у серпні 2025 року українки вперше стали чемпіонками Європи з пляжного волейболу. Марина Гладун та Тетяна Лазаренко перемогли пару з Франції – Шамеро / Вієра.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
волейбол спорт Чемпіонат світу українець Олег Плотницький
Ігор Костюк офіційно став головним тренером "Динамо"
17 грудня 2025, 13:26
Українські спортсмени виступатимуть поряд із росіянами та білорусами
16 грудня 2025, 22:09
12-річний спортсмен із Закарпаття встановив світовий рекорд із гирьового спорту
12 грудня 2025, 15:11
Всі новини »
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
Перелік хвороб для непридатності до служби хочуть скоротити: що зміниться
22 грудня 2025, 20:03
На трасі Київ–Одеса авто врізалося у відбійник: двоє людей у лікарні
22 грудня 2025, 19:40
На Дніпропетровщині троє поранених після обстрілів FPV-дронами та артилерією
22 грудня 2025, 19:16
Українці втратять доступ до популярного банку: рахунки закривають через законодавство
22 грудня 2025, 18:48
Син не слухався: на Черкащині мати побила малолітню дитину
22 грудня 2025, 18:45
Святкові дні під загрозою: Зеленський попередив про масовані удари по Україні
22 грудня 2025, 18:32
Нетверезий водій у Рівному збив жінку і її 15-річного сина: подробиці трагедії
22 грудня 2025, 18:21
При чесній мобілізації не було б сотні тисяч СЗЧ
22 грудня 2025, 18:17
На Полтавщині у вогні загинула людина
22 грудня 2025, 18:10
ЄС передав Україні теплоелектростанцію, яка забезпечить світлом мільйон українців
22 грудня 2025, 18:06
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віталій Портніков
Юрій Касьянов
Всі блоги »