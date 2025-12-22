Волейболіст із Вінниччини втретє виграв клубний чемпіонат світу

фото: suspilne.media

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на РБК-Україна.

У ніч на 22 грудня у бразильському Белені відбувся фінальний матч Клубного чемпіонату світу з волейболу серед чоловіків.

За "золото" зійшлися італійська "Перуджа", кольори якої захищає уродженець Вінниччини Олег Плотницький, та представник Японії – "Осака Блютеон".

Зустріч завершилась перемогою "Перуджі". Італійці були сильнішими за японців у трьох сетах – 25:20, 25:21 та 29:27.

Український гравець Перуджи Олег Плотницький завершив матч з 6 очками в активі.

Нагадаємо, у серпні 2025 року українки вперше стали чемпіонками Європи з пляжного волейболу. Марина Гладун та Тетяна Лазаренко перемогли пару з Франції – Шамеро / Вієра.