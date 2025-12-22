Волейболіст із Вінниччини втретє виграв клубний чемпіонат світу
Українець Олег Плотницький втретє виграв клубний чемпіонат світу у складі італійської «Перуджі»
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на РБК-Україна.
У ніч на 22 грудня у бразильському Белені відбувся фінальний матч Клубного чемпіонату світу з волейболу серед чоловіків.
За "золото" зійшлися італійська "Перуджа", кольори якої захищає уродженець Вінниччини Олег Плотницький, та представник Японії – "Осака Блютеон".
Зустріч завершилась перемогою "Перуджі". Італійці були сильнішими за японців у трьох сетах – 25:20, 25:21 та 29:27.
Український гравець Перуджи Олег Плотницький завершив матч з 6 очками в активі.
