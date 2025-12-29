13:20  29 декабря
На Днепропетровщине легковушка насмерть сбил велосипедиста
11:14  29 декабря
Избиение подростка в винницком ТЦ: еще двум парням объявили подозрение
09:58  29 декабря
На Закарпатье загорелась магистральная газовая труба
29 декабря 2025, 13:24

В Украине разоблачили схему незаконного завладения электроэнергией на 168 млн грн

29 декабря 2025, 13:24
фото: Офис Генерального прокурора
При процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении трем участникам схемы завладения электрической энергией без ее фактической оплаты

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис Генпрокурора.

Как отмечается, в результате преступных действий "Укрэнерго" нанесен ущерб на 168 млн грн.

Директору коммерческого предприятия и бывшему директору электропоставщика инкриминировано присвоение средств ЧАО НЭК Укрэнерго (ч. 5 ст. 191 УК Украины). Ответственному должностному лицу ЧАО "НЕК "Укрэнерго" инкриминировано злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для другого юридического лица (ч. 2 ст. 364 УК Украины)", – говорится в сообщении.

По данным следствия, чиновник умышленно не применил предусмотренные законодательством меры реагирования к электропоставщику.

Как отмечается, безосновательно было отпущено более 82 тыс. МВт·ч электрической энергии, общая стоимость которой составляет более 168 млн грн, что повлекло материальный ущерб ЧАО "НЕК "Укрэнерго" и привело к тяжелым последствиям.

Ранее в Минэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после выходных. По данным ведомства, несмотря на постоянные атаки, ситуация в энергосистеме остается сложной, но контролируемой.

29 декабря 2025
07 августа 2025
