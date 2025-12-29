На Курському напрямку українські прикордонники ліквідували групу окупантів та їхні укриття
Протягом минулої доби на Курському напрямку оператори БпЛА «Vampire» та FPV-дронів бригади «Сталевий Кордон» завдали ударів по ворогу
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Як зазначається, українські прикордонники ліквідували 5 російських окупантів та знищили 2 ворожі укриття.
Нагадаємо, на днях українські прикордонники знищили ворожий танк на Курському напрямку. Модель танка не уточнюється.
