13:20  29 грудня
На Дніпропетровщині легковик на смерть збив велосипедиста
11:14  29 грудня
Побиття підлітка у вінницькому ТЦ: ще двом хлопцям оголосили підозру
09:58  29 грудня
На Закарпатті загорілася магістральна газова труба
29 грудня 2025, 12:02

На Курському напрямку українські прикордонники ліквідували групу окупантів та їхні укриття

29 грудня 2025, 12:02
фото: ДПСУ
Протягом минулої доби на Курському напрямку оператори БпЛА «Vampire» та FPV-дронів бригади «Сталевий Кордон» завдали ударів по ворогу

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Як зазначається, українські прикордонники ліквідували 5 російських окупантів та знищили 2 ворожі укриття.

Нагадаємо, на днях українські прикордонники знищили ворожий танк на Курському напрямку. Модель танка не уточнюється.

ДПСУ війна відео прикордонники
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Валерій Пекар
Віктор Шлінчак
Валерій Пекар
