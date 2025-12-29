13:20  29 декабря
На Днепропетровщине легковушка насмерть сбил велосипедиста
11:14  29 декабря
Избиение подростка в винницком ТЦ: еще двум парням объявили подозрение
09:58  29 декабря
На Закарпатье загорелась магистральная газовая труба
29 декабря 2025, 12:02

На Курском направлении украинские пограничники ликвидировали группу окупантов и их укрытие

29 декабря 2025, 12:02
фото: ГПСУ
За прошедшие сутки на Курском направлении операторы БпЛА «Vampire» и FPV-дронов бригады «Стальной границы» нанесли удары по врагу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Как отмечается, украинские пограничники ликвидировали 5 российских окупантов и уничтожили 2 вражеских укрытия.

Напомним, на днях украинские пограничники уничтожили вражеский танк на Курском направлении. Модель танка не уточняется.

ГПСУ война видео пограничники
