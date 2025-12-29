На Курском направлении украинские пограничники ликвидировали группу окупантов и их укрытие
За прошедшие сутки на Курском направлении операторы БпЛА «Vampire» и FPV-дронов бригады «Стальной границы» нанесли удары по врагу
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Как отмечается, украинские пограничники ликвидировали 5 российских окупантов и уничтожили 2 вражеских укрытия.
Напомним, на днях украинские пограничники уничтожили вражеский танк на Курском направлении. Модель танка не уточняется.
