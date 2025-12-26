Прикордонники знищили ворожий танк на Курському напрямку
Українські прикордонники уразили прихований ворожий танк на Курському напрямку
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
На Курському напрямку оператори FPV-дронів 15 мобільного прикордонного загону вкотре довели, що від українського дрона не сховаєшся.
"Окупанти намагалися максимально убезпечити техніку, замаскувавши її підручними засобами під місцевість. Проте для наших пілотів це не стало проблемою", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, днями українські прикордонники знищили танк, гармату й кілька одиниць важкої бронетехніки росіян у Донецькій області.
