28 грудня 2025, 22:37

"Хочу битися з ним": Усик підтвердив бій з Вайлдером у наступному році

28 грудня 2025, 22:37
Фото: з відкритих джерел
Чемпіон WBC, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик вкотре підтвердив, що планує провести поєдинок проти ексчемпіона світу Деонтея Вайлдера у наступному році

Про це пише видання "Чемпіон" із посиланням на заяву українського боксера під час вечора боксу в Ер-Ріяді, передає RegioNews.

У головному поєдинку заходу за звання абсолютного чемпіона світу у другій легшій вазі непереможний японський боксер Наоя Іноуе (32-0, 27 КО) переміг мексиканського претендента Алана Давіда Пікассо (32-1-1, 17 КО).

"Наступного року я хочу битися з "Бронзовим бомбардувальником". Так, Вайлдером", – заявив Усик.

Нагадаємо, Олександр Усик ухвалив рішення добровільно відмовитися від титулу WBO. У ході переговорів з представниками організації було досягнуто домовленості про передачу чемпіонського пояса.

Згодом стало відомо, що Усик отримав можливість провести бій із колишнім чемпіоном WBC Деонтеєм Вайлдером.

