Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в Украине
В Киеве существенно возросло количество пострадавших из-за российской атаки
В Одесской области в ТЦК скончался мужчина
РФ снова атаковали газовую и энергетическую инфраструктуру Украины

Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Армия РФ в субботу, 27 декабря, в очередной раз атаковали газовую и энергетическую инфраструктуру Украины. Враг ударил дронами по объектам добычи и ТЭЦ «Нефтегаза»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Нафтогаз".

"Имеем попадание в ТЭЦ Группы "Нафтогаз" и предприятия, занимающиеся добычей газа", – говорится в сообщении.

В руководстве компании заявили, что атаки РФ синхронизируются с похолоданием, а цель врага – воспользоваться морозами и пиковыми нагрузками, чтобы вывести систему из строя.

"Аварийные бригады, технические службы и все профильные подразделения работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий атаки и восстановлением объектов", - добавили в "Нафтогазе".

Как сообщалось, в субботу, 27 декабря, Россия выпустила по Украине 500 дронов и около 40 ракет, включая "Кинжалы". В частности, россияне массированно атаковали Киев и Киевщину.

23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
