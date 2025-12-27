РФ снова атаковали газовую и энергетическую инфраструктуру Украины

иллюстративное фото: из открытых источников

Армия РФ в субботу, 27 декабря, в очередной раз атаковали газовую и энергетическую инфраструктуру Украины. Враг ударил дронами по объектам добычи и ТЭЦ «Нефтегаза»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Нафтогаз".

"Имеем попадание в ТЭЦ Группы "Нафтогаз" и предприятия, занимающиеся добычей газа", – говорится в сообщении.

В руководстве компании заявили, что атаки РФ синхронизируются с похолоданием, а цель врага – воспользоваться морозами и пиковыми нагрузками, чтобы вывести систему из строя.

"Аварийные бригады, технические службы и все профильные подразделения работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий атаки и восстановлением объектов", - добавили в "Нафтогазе".

Как сообщалось, в субботу, 27 декабря, Россия выпустила по Украине 500 дронов и около 40 ракет, включая "Кинжалы". В частности, россияне массированно атаковали Киев и Киевщину.