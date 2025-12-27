15:32  27 грудня
Синоптики попереджають про різке погіршення погоди в Україні
У Києві суттєво зросла кількість постраждалих через російську атаку
На Одещині в ТЦК помер чоловік
Синоптики попереджають про різке погіршення погоди в Україні

ілюстративне фото: з відкритих джерел
У неділю, 28 грудня, в Україні буде хмарно. Очікується мокрий сніг, місцями хуртовини, на дорогах ожеледиця

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Український гідрометцентр.

"Хмарно. Помірний, вночі у північно-східній частині значний сніг, мокрий сніг. На дорогах ожеледиця; вдень на Правобережжі налипання мокрого снігу", – зазначають синоптики.

Вітер буде північно-західний (на сході країни південно-західний), 7-12 м/с, на Правобережжі пориви 15-20 м/с, у західних, Вінницькій та Одеській областях пориви 25-28 м/с; хуртовина.

Уночі стовпчики термометрів можуть опуститися до -5 градусів, вдень очікується від -3 до +2 градусів.

В Києві та області завтра буде хмарно, випаде сніг. На дорогах ожеледиця. Уночі очікується до -5 градусів, а вдень буде близьку нуля.

Також синоптики попереджають, що пориви вітру 15-20 м/с, хуртовина та ожеледиця на дорогах можуть призвести до ускладнення руху транспорту.

Раніше синоптик Наталка Діденко повідомляла, що на вихідні в Україні очікується мокрий сніг, ожеледиця та сильний вітер.

