Вдарять морози до -12: в Україну йде різке похолодання
24-25 грудня на території України домінуватиме свіжа повітряна маса арктичного походження
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.
За її словами, уночі очікується -5…-12 градусів, вдень -2…-7 градусів.
"Опадів не буде поки що, сніг прийде вже 26-го грудня. Та ще й із сильним вітром. У Києві на Святвечір та Різдво – без опадів. Але з морозом", – йдеться у повідомленні.
Вночі у столиці буде -8…-10 градусів, вдень -3…-5 градусів.
Із 26-го грудня знову потеплішає, але з'явиться сніг.
Раніше речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що в Україні на початку 2026 року очікується по-справжньому зимова погода. Також похолодання очікується наприкінці грудня.
