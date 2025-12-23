Вдарять морози до -12: в Україну йде різке похолодання

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз Наталки Діденко.

За її словами, уночі очікується -5…-12 градусів, вдень -2…-7 градусів.

"Опадів не буде поки що, сніг прийде вже 26-го грудня. Та ще й із сильним вітром. У Києві на Святвечір та Різдво – без опадів. Але з морозом", – йдеться у повідомленні.

Вночі у столиці буде -8…-10 градусів, вдень -3…-5 градусів.

Із 26-го грудня знову потеплішає, але з'явиться сніг.

Раніше речниця Укргідрометцентру Наталія Птуха повідомила, що в Україні на початку 2026 року очікується по-справжньому зимова погода. Також похолодання очікується наприкінці грудня.