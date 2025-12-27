Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в Украине

иллюстративное фото: из открытых источников

В воскресенье, 28 декабря, в Украине облачно. Ожидается мокрый снег, местами вьюги, на дорогах гололед

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

"Облачно. Умеренный, ночью в северо-восточной части снег, мокрый снег. На дорогах гололедица; днем на Правобережье налипание мокрого снега", – отмечают синоптики.

Ветер северо-западный (на востоке страны юго-западный), 7-12 м/с, на Правобережье порывы 15-20 м/с, в западных, Винницкой и Одесской областях порывы 25-28 м/с; метель.

Ночью столбики термометров могут опуститься до –5 градусов, днем ожидается от –3 до +2 градусов.

В Киеве и области завтра будет облачно, ожидается снег. На дорогах гололедица. Ночью ожидается до -5 градусов, а днем будет около нуля.

Также синоптики предупреждают, что порывы ветра 15-20 м/с, метель и гололед на дорогах могут привести к усложнению движения транспорта.

